Gürtelprüfungen abgelegt

Anzeige

Tauberbischofsheim/WErtheim.Mehr als 30 Karateka kamen zum Prüfungsseminar in die Taubermetropole. Dabei war für viele die Prüfung nicht der Grund ihres Kommens, sondern das große Wissen, welches der Lehrgangsreferent Schlatt seinen Teilnehmern zu vermitteln wusste. Die Athleten reisten dazu aus dem ganzen süddeutschen Raum an. Im Anschluss an das Seminar stellten sich acht Teilnehmer der Prüfung.

Von den Tauberbischofsheimer Mitgliedern bestanden Marcel Maag und Romina Wunsch die erste Dunkelfarbe, Grün. Finn Pfreundschuh und Moritz Mühlbauer zeigten, dass sich das kontinuierliche Training lohnt und die beiden starken jugendlichen Kämpfer dürfen sich ab jetzt den blauen Gürtel umbinden. Iris Götzelmann und Maximilian Prößner gingen eine Stufe weiter und sind jetzt im Braungurtlager angekommen. Diese „Erdfarbe“ erlaubt ihnen künftig auf allen Veranstaltungen in der Oberstufe mit zu trainieren. Die nächste Farbveränderung für die beiden ist dann nur noch der Schwarze Gürtel, das Ziel eines jeden Karateka.

Der Wertheimer Martin Huth bleibt nach einer tollen Prüfung zwar weiterhin Braungurt, hat aber innerhalb der Gürtelfarbe die zweite Stufe erklommen. Nach einer weiteren Prüfung wartet auf ihn der Schwarze Gürtel.