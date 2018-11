Dienstadt.Den Besuchern des „Abends der Blasmusik“ wurde im Dorfgemeinschaftshaus in Dienstadt beste Unterhaltung geboten.

Nach dem Motto „Gut Bewährtes soll erhalten bleiben“ veranstaltete die Musikkapelle Dienstadt zum zweiten Mal den „Abend der Blasmusik“, um mit stimmungsvoller, handgemachter Blasmusik der kalten und tristen Jahreszeit zu trotzen.

Im herbstlich geschmückten Saal des Dorfgemeinschaftshauses konnten die zahlreichen Besucher für gute drei Stunden dem Programm zweier Blasmusikformationen lauschen und kräftig mitklatschen und mitsingen.

Den Auftakt machten die „Montagsspieler“ – eine achtköpfige Gruppe von spielfreudigen Musikern, die sich jeden Montag in Vilchband zum gemeinsamen Musizieren trifft. Ausnahmsweise spielten die Montagsspieler an einem Samstag. Hierfür dankte Roland Geier, der an diesem Abend durch das Programm führte, der achtköpfigen Musikgruppe ganz besonders.

Die Montagsspieler sorgten mit ihrem Programm für gute Unterhaltung. Bekannte Stücke, wie „Am Seehafen“, „Polka ins Glück“, „Tondovi Polka“ und „Chodunska“ wurden hierbei von den Musikern aus Vilchband zum Besten gegeben.

Im Anschluss an die Montagsspieler übernahm der musikalische Leiter Johannes Hauck mit seiner Musikkapelle Dienstadt das Kommando im Festsaal.

Mit dem Konzertmarsch „Domi Adventus“ von Alexander Pfluger konnten die Dienstadter Musiker nach der Pause die Zuhörer rasch auf ihre Seite ziehen. Danach war es den Musikern der Kapelle ein Leichtes, die Stimmung im Saal zu halten. Stücke wie „Augenblicke“, „So schön ist Blasmusik“, „Musikantenschwärmerei“ oder „Herzblut“ sind dabei nur eine kleine Auswahl derer, die die Musikkapelle Dienstadt zu ihrem Besten gab.

Das Gesangsduo Janina Hauck und Manuel Fink sorgte bei den Stücken „Daj mi Daj“, „Sterne der Heimat“, „Stremtal-Polka“ und dem „Egerland-Potpourri“ für eine mitreißende gesangliche Umrahmung. So blieb es nicht aus, dass die Zuhörer in die bekannten Texte mit einstimmten.

In einer Abstimmung konnten sich die Zuhörer während des Konzertabends zwei Stücke auswählen, die die beiden Musikformationen zum Abschluss gemeinsam spielen sollten. Die Stücke „Vogelwiese“ und „Böhmischer Traum“, die von der Musikkapelle Dienstadt und den Montagsspielern performt wurden, gaben somit den krönenenden Abschluss des gelungenen Abends der Blasmusik.

