Tauberbischofsheim.Der Bewirtschaftungsplan für den Stadtwald schloss für das Jahr 2017 mit einem Jahresgewinn von rund 136 000 Euro. Trotz dieses erfreulichen Ergebnisses habe man wieder viel in den städtischen Forst investiert, betonte Dagmar Wulfes, Leiterin des Kreisforstamts, in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

Danach habe sich der Wald weiter gut entwickelt. Deshalb blicke man auch voller Zuversicht in die Zukunft. Wie Revierförster Jochen Hellmuth betonte, rechne man im Bewirtschaftungsplan für 2019 erneut mit einem Überschuss von 80 000 Euro. Nach Lage der Dinge sei es aber nicht ausgeschlossen, den „vorsichtigen Planansatz“ sogar zu übertreffen und „trotz eines unruhigen Holzmarkts“ erneut einen Gewinn im sechsstelligen Bereich zu erzielen. Vorgesehen sei der Einschlag von 7300 Festmetern Holz.

„Sie dürfen sich entspannt zurücklehnen, weil Sie ein gut sortiertes Warenlager mit gesunden und wertvollen Hölzern haben. Wir können im Stadtwald planmäßig arbeiten. Machen Sie sich um Ihren Wald keine Sorgen“, so Wulfes. gf

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018