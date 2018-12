Gute Aussichten für berufliche Zukunft

Bei der Entlassfeier an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim nahmen die Prüflinge verschiedener Einzelberufe aus Industrie und Handwerk ihre Abschlusszeugnisse in Empfang.

Tauberbischofsheim. 50 Schüler waren zur Prüfung angetreten. Sieben davon wurden mit Belobigungen und fünf mit einem Preis ausgezeichnet.

Michael Hellmuth, der durch die Feierstunde führte und im Vorfeld zuständig für die Organisation der Prüfungen war, würdigte in seinen Grußworten das gute Gesamtergebnis des Jahrgangs.

Schulleiter Hermann Ruppert hob in seiner Rede den Erfolg eines jeden hervor, der mit den abschließenden Prüfungen den schulischen Teil der Berufsausbildung absolviert habe. Auch diejenigen, die mit einem „mulmigen Gefühl“ in die Prüfungen gegangen seien und um das Bestehen bangen mussten, hätten diese Hürde erfolgreich genommen und nun allen Grund sich zu freuen und stolz auf ihre Leistung zu sein.

Wenn sich der Lohn aller Mühen nun auch endlich in barem Geld auszahle, so sollten sich die jungen Leute davon dennoch nicht blenden lassen. „Das Wichtigste in unserem sehr schnellen Leben“ sei nach wie vor Gesundheit und Zufriedenheit. Auch wünschte er den Absolventen niemals zu vergessen, welchen Wert Bildung selbst hat.

Mit der abgeschlossenen Ausbildung würden sich nun gute Aussichten bieten, denn im internationalen Vergleich beweise das deutsche Ausbildungssystem immer wieder sein hohes Niveau. Auch Gastredner Dr. Heiko Schnell lobte als Vertreter des Schulträgers die hohe Qualität der dualen Ausbildung, die sich in der guten Gesamtleistung des Prüfungsjahrgangs zeige. Um zum Erfolg zu gelangen, der nun gefeiert werde, hätten viele erfolgreich an einem Strang gezogen: die Schüler, die Ausbilder in den Betrieben, die Eltern und natürlich die Lehrer.

Die GTB habe einmal mehr bewiesen, dass hier hervorragende Arbeit geleistet werde. An den jungen Absolventen liege es nun, Gelerntes anzuwenden und mit Fleiß und Engagement weiterhin am Ball zu bleiben. Er hoffe, dass die jungen Fachkräfte mit ihrem Know-how dem Main-Tauber-Kreis erhalten bleiben und ihre „Karriere daheim machen“. Die Region biete in beruflicher Hinsicht hervorragende Perspektiven, daneben aber auch eine intakte Natur und einen hohen Freizeitwert. Nach der Ausgabe der Zeugnisse durch die jeweiligen Klassenlehrer ermunterte Michael Hellmuth die Absolventen, die sich ihnen bietenden Chancen zu nutzen und sich den neuen Herausforderungen bereitwillig zu stellen. Die bestandene Abschlussprüfung stelle in diesem Sinne einen Grundstock dar, auf dem sich aufbauen lasse.

In diesem Zusammenhang verwies Hellmuth auch auf die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten der GTB. Für die noch ausstehenden Kammerprüfungen wünschte er den Schülern gutes Gelingen. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Finn Hackenberg (Gesang und Gitarre). Belobigungen, die bei einer Gesamtleistung von 1,8 bis 2,0 ausgesprochen wurden, erhielten:

Klasse M4PA (Technische Produktdesigner): Madeleine Freund (Roto Frank Bauelemente, Bad Mergentheim), Marco Hespelt (Ansmann AG, Assamstadt), Luisa Maier (Bass GmbH, Niederstetten) und Daniel Stahl (Ansmann AG, Assamstadt).

Klasse M4MK (Konstruktionsmechaniker): Christian Pippart (Manz Bautechnik, Creglingen) sowie in der Klasse der Metallbauer Christoph Dobrzynski (Palux, Bad Mergentheim).

Klasse R4PW (Kraftfahrzeugmechatroniker): Luigi Caruso (Autohaus Popp, Wertheim).

Preisträger sind mit einem Gesamtnotendurchschnitt bis 1,7 in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens: Romina Budde (M4PA, Technische Produktdesignerin, Kurz Ersa, Kreuzwertheim), Jan Knörzer (M4IM, Industriemechaniker, Weinig AG, Tauberbischofsheim), Janik Nenner (M4PA, Technischer Produktdesigner, Zippe, Wertheim) und Felix Schneider (M4PA, Technischer Produktdesigner, VS Tauberbischofsheim).

Einen Preis für den besten Gesamtdurchschnitt erhielt auch Elmo Vermaaten (R4PW, Kraftfahrzeugmechatroniker, Autohaus Popp, Wertheim) für das hervorragende Ergebnis von 1,2.

