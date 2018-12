Gute Nachwuchsmathematiker ausgezeichnet

Tauberbischofsheim.Ausgezeichnete Nachwuchsmathematiker: Maximilian Benz, Joachim Eitzenberger, Adrian Platz, David Thoma, Tobias Reinhard, Emma Walter und Amelie Zeiner haben mit Erfolg eine Mathematikprüfung an der Universität Heidelberg abgelegt. Alle sieben Schüler des Tauberbischofsheimer Matthias-Grünewald-Gymnasiums haben die zentral gestellte Zertifikateklausur bestanden und dabei sehr gut abgeschnitten.

Die Schüler sind angehende Abiturienten und besuchen seit dem letzten Schuljahr den Vertiefungskurs Mathematik. Dieser richtet sich an Schüler, die beabsichtigen, ein Mint-Fach (Mathematik, Informatik oder Naturwissenschaften) zu studieren. So sollen die Schüler besser auf den Übergang zur Hochschule vorbereitet werden. Hierzu soll der Kurs vertiefte mathematische Kenntnisse vermitteln, wie sie an der Hochschule gefordert werden.

Zusammen mit den drei Nachwuchsmathematikern des MGG haben rund 1100 Schüler aus der Jahrgangsstufe 1 in Baden- Württemberg die Zertifikatsklausur mitgeschrieben. Von allen Teilnehmern erreichten 25 Prozent mindestens 17 Punkte, 50 Prozent mindestens 13 und 75 Prozent mindestens 10 Punkte. Eine Leistung von mindestens 17 Punkten kann als exzellent eingestuft werden. Tobias Reinhard und Adrian Platz haben am besten von den sieben Tauberbischofsheimer Gymnasiasten abgeschnitten. Mit ihren Ergebnissen erreichten sie jeweils die Exzellenzstufe.

In einer kleinen Feierstunde überreichte Studiendirektorin Sigrid Böhrer die Zertifikate. Als Mathematiklehrerin hat sie die Schüler vorbereitet. Die hervorragenden Prüfungsergebnisse sind ihrer Ansicht nach auch ein sehr gutes Zeugnis für die Arbeit am Matthias-Grünewald-Gymnasium. feu

