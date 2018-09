Gute Saison mit rund 70 000 Gästen

Tauberbischofsheim.Das Freibad der Stadt Tauberbischofsheim bleibt noch bis einschließlich Freitag, 21. September, 19 Uhr geöffnet. Badebeginn ist in dieser Woche jeweils um 8.30 Uhr.

In diesem Jahr öffnete das Frankenbad aufgrund der warmen Frühlingstemperaturen bereits am 28. April. Insgesamt war es aus Sicht der Stadt eine zufriedenstellende Saison. Rund 70 000 Badegäste und Besucher wurden registriert. „Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr“, so Bürgermeister Wolfgang Vockel.

Das Freibad hat im kommenden Jahr wieder geöffnet, sobald das Wetter dies erlaubt, also voraussichtlich Ende April/Anfang Mai.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018