Gute Stimmung beim Benefiz-Frühschoppen in Impfingen

Impfingen.Der kirchliche Bauförderverein St. Nikolaus Impfingen (KBFV) veranstaltete für die Bevölkerung einen Benefiz-Frühschoppen am Festplatz auf der Wiese am Pavillon in Impfingen. Zahlreiche Zuhörer und Gäste folgten der Einladung. Helmut Hirsch und seine Musikanten sorgten mit einem bunten Programm für gute Stimmung und beste Unterhaltung. Für die Kinder wurde eine kreative Ecke und eine interessante Kirchenführung angeboten. Der Erlös ist für die Renovierung des Kreuzwegs an der Hohen Straße vorgesehen. Bild: Dominik Würzberger