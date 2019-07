Gute Unterhaltung auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim.Die Besucher der Innenstadt werden am Samstag, 13. Juli, zwischen 10.30 und 12 Uhr auf dem Marktplatz gut unterhalten. Musik kommt diesmal von den „Young Stars Tauberbischofsheim“ – Nachwuchsmusiker der Musikschule und der Bläserklasse des Schulzentrums unter der Leitung von Gustav Endres. Auch der Volkstanzkreis ist wieder mit dabei. Zusätzlich fällt an diesem Tag der Startschuss für den 10. Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ der städtischen Mediothek.

Alle Kinder der vierten, fünften und sechsten Klassen können mitmachen und in über 100 neuen Büchern schmökern oder sich kreativ mit dem Thema „Dschungel“ beschäftigen. „Wir bieten wieder vieles für ein buntes Leben in der Fußgängerzone“, so Bürgermeister Wolfgang Vockel.

Kreativität ist auch beim Workshop „Handlettering“ gefragt, der vom städtischen Jugendhaus angeboten wird. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken hält wertvolle Informationen für Frauen zu Themen wie beruflicher Wiedereinstieg, selbstständige Tätigkeiten und berufliche Weiterentwicklung bereit und gibt Einblick in ihre Arbeit. Als Dauergast bei den monatlichen Platzkonzerten hat sich der Winzerhof Wille aus dem Weinort Dittwar angemeldet. Weitere Platzkonzerte finden am 10. August, 7. September und 5. Oktober statt.

