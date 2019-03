Gymnasiastinnen holten gleich mehrere Top-Platzierungen

Odenwald-Tauber.Erfolgreich nahmen 24 Gymnastinnen aus den den Schulen der Region Odenwald-Tauber am Finale des Regierungspräsidiums Stuttgart für den Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ in der Rhythmischen Sportgymnastik teil.

Insgesamt gingen 61 Gymnastinnen an den Start. Schulamtsbeauftragte Karin Pfeiffer begrüßte Schülerinnen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim, der Gemeinschaftsschulen Lauda und Külsheim, dem Schulzentrum am Wört Tauberbischofsheim und aus den Grundschulen Lauda, Boxberg, Edelfingen, Bad Mergentheim, Neunkirchen, Distelhausen, Adelsheim und Tauberbischofsheim. Außerdem nahmen Schülerinnen aus Stuttgart, Ludwigsburg, Weinsberg, Fellbach, Waiblingen, Winnenden und Leutenbach an dem Wettkampf teil.

Verschiedene Sparten und Handgeräte standen den Gymnastinnen zur Auswahl. Mit einer Ballübung im WK III starteten das Duo Anina-Maria Lochner und Thea Ploeger vom MGG Tauberbischofsheim. Eine Kür mit Pflichteilen war gefordert und wurde gut umgesetzt. Konzentriert und als eingespieltes Team zeigten sie ihre Übung. Belohnt wurden sie mit 30,6 Punkten, Platz zwei und der Qualifikation für das Landesfinale in Ludwigsburg. Der erste Platz ging an die Gesamtschule Fellbach (35 Punkte), auf dem dritten Platz landete das JKG Weinsberg (29,7).

Der Wettkampf IV /Ball P3 war ein Synchronwettkampf für Grundschülerinnen. In zwei Durchgängen wurde eine Übung mit dem Ball auf Musik geturnt. Mit viel Aufregung vor ihrem ersten Wettkampf siegten mit 11,3 Punkten Mia Moschüring und Alicia Jürga. Platz zwei belegten Olivia Volkert und Clara Mohr (11,0). Beide Teams kommen von der Gemeinschaftsschule Lauda. Den dritten Platz erkämpften sich Kira Mastel und Leonie Mehlmann a von der Grundschule St. Bernhard und der Grundschule Au Bad Mergentheim (10,5)

Im Wettkampf IV /Ball P4 zeigten Laura Maasen und Ieva Matuleviciute von der Grundschule am Schloss Tauberbischofsheim eine gute Ballübung. Sie erreichten den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen. Der erste Rang ging an die Rinnenäckerschule Waiblingen. Den WK IV /I mit dem Seil hatten sich Johanna Dia und Sophie Fischer ausgesucht. Das Team ist eine Kooperation der Pater-Alois-Grimm Schule Külsheim und dem Schulzentrum am Wört Tauberbischofsheim.

Auch dieses Team beendete seinen Wettkampf erfolgreich mit dem zweiten Platz (16,2 Punkte). Das Siegerteam aus dem Staufer Gymnasium Waiblingen und der Albertville-Realschule wurde mit 16,8 Punkten erster Sieger. Platz drei ging mit 16,0 Punkten an die ASS Gemeinschaftsschule/Hermann-Hesse-Realschule Fellbach. Betreut und trainiert wurden die Schülerinnen von Barbara Ludwig (ETSV Lauda) und Michaela Schnarrenberger (TSV Tauberbischofsheim). pabe

