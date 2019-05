Hallenbad auch in Ortsteilen ein Thema

hochhausen/Impfingen.Die Kandidaten der Bürgerliste trafen sich im Rahmen ihrer Ortsteil-Radtouren zunächst in Hochhausen mit Ortsvorsteher Wendelin Bundschuh.

Bei einem Rundgang durch den Grünauer Hof zeigte der Ortsvorsteher auf, dass hier nach langer Zeit des Leerstandes und der Ungewissheit mit dem Einzug mehrerer örtlicher Vereine neues Leben eingehaucht wurde. Mit städtischer Hilfe, aber vor allem durch viel vorbildliche Eigenleistung präsentiert sich das Gebäudeinnere nun wieder in einem guten Zustand.

Ein Gang zum Friedhof schloss sich an. Hier wartet der Ortsteil schon geraume Zeit auf ein dringend benötigtes Urnenfeld. Sanierungsbedarf bestehe ebenfalls am Kindergarten. Positiv beeindruckten die touristischen Angebote an Ferienwohnungen in vorbildlich renovierten oder neuerstellten Häusern.

Ortsvorsteher Dr. Dominik Carle empfing die Kandidaten anschließend in Impfingen. Zusammen mit dem Impfinger Stadtrat Adam Mayerläuterte er detailliert die Probleme des Ortsteils: Straßensanierungen (unter anderem Lange Steige), Erhalt der Bausubstanz im Ortskern, Radweg-Anbindung in die Kernstadt und nach Hochhausen sowie Werbach, Förderung des Tourismus und Weiterentwicklung des Orts mit Attraktivität für junge Familien. Beide erklärten übereinstimmend, dass Impfingen insgesamt gut aufgestellt ist, die Dorfgemeinschaft gut funktioniere und das Neubaugebiet den Ort attraktiver gemacht hätte.

Im Gespräch mit den zahlreichen Bürgern kamen nicht nur Impfinger Anliegen zur Sprache, sondern alle Themen, die Tauberbischofsheim betreffen. Insbesondere die Frage nach einem Hallenbad wurde lebhaft diskutiert. Zum Schluss wurde die Wegführung des Radweges „Liebliches Taubertal“ erörtert. Aus Sicht der Impfinger und auch der Kandidaten sollte eine neue Wegführung entlang des wohl attraktivsten Teilstücks an der renaturierten Tauber angestrebt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019