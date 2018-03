Hans-Jürgen Kaczmarek nun Ehrenvorsitzender

Anzeige

Positive Gesamtbilanz

Mathias Lotter hielt Rückschau auf das vergangene Jahr. Neben den sportlichen Aktivitäten der einzelnen Abteilungen gab es wieder einige Ereignisse, die vom TSV durchgeführt und unterstützt wurden. Zudem wurde einiges rund um das Sportheim erneuert.

Für 2018 stehen wieder eine Maiwanderung, die Unterstützung des Dorffestes, ein Kinderspielfest und eine Halloweenparty auf dem Plan. Während der Fußball-WM wird das Sportheim für die Spiele geöffnet sein. Renovierungsarbeiten im Gastraum und Festsaal stehen anschließend auf dem Programm.

Im Großen und Ganzen sind die Vorsitzenden mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Mathias Lotter bedankte sich bei den Mitgliedern für deren Einsatz, die Arbeit und das Engagement im letzten Jahr und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Schriftführerin Natascha Lotter berichtete über die aktuellen Zahlen des Vereins. Zum 1. Januar 2018 zählte der TSV Dittwar 366 Mitglieder, 14 weniger als 2017. Die Zahl der jugendlichen Mitglieder reduzierte sich um sechs von 51 auf 45. Die Abteilung Fußball hat aktuell 252 Mitglieder, die Tennisabteilung 89 und die Abteilung Turnen 75.

Der Kassenbericht wurde vom Kassenwart Stefanie Lotter vorgetragen. Die beiden Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Turnen

Edeltraud Both berichtete über die Turnabteilung. Der kleinsten Abteilung des TSV Dittwar fehlt der Nachwuchs. Es kämen keine jüngeren Kinder, Mädchen oder Frauen nach. Die zwei vorhandenen Gruppen gibt es schon seit Jahrzehnten – einige der Frauen sind schon seit Gründung der Abteilung vor gut 40 Jahren dabei.

Das Turnen bietet den Frauen neben den sportlichen Aktivitäten auch einen sozialen Treffpunkt. Mit vier Übungsleiterinnen ist die Abteilung sehr gut aufgestellt. Auch 2017 wurde in den Wintermonaten wöchentlich in der Laurentiushalle trainiert. Von Mai bis August wurde regelmäßig geradelt. Die zweitägige Radtour ab Schrozberg nach Dittwar war mit 14 Teilnehmerinnen wieder ein tolles Erlebnis.

Damenfußball

Den Bericht der Damenmannschaft trug Janin Faulhaber vor. Die Saison 2016/17 ging für die SG Dittwar/Tauberbischofsheim nach 22 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz zu Ende. Die Prognose für die neue Saison sah nicht gut aus, da neun Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung standen. Zum Trainerteam gehören neben Joachim Göller nun auch Laura Breuer und Janin Faulhaber. Stefanie Hartnagel und Susanne Hammrich betreuen die Mannschaft weiterhin. Der derzeitige Kader der Spielgemeinschaft setzt sich aus 18 aktiven Spielerinnen zusammen. Hiervon spielen acht für den TSV Dittwar und zehn für den TSV Tauberbischofsheim. Sportlich läuft es in der 3. Saison der Spielgemeinschaft trotz engem Kader und geringer Trainingsbeteiligung sehr gut. Nach 13 Spieltagen steht die Mannschaft auf dem esrten Tabellenplatz. Ziel ist es, am Ende der Saison einen der vorderen Plätze zu belegen. Höhepunkt der außersportlichen Aktivitäten war die Abschlussfahrt nach Mallorca, an der sich nahezu die gesamte Mannschaft beteiligte.

Alte Herren

Der Bericht der Altherren-Abteilung erfolgte durch Werner Both. Insgesamt wurden acht Spiele bestritten, von denen zwei gewonnen und drei verloren wurden, die Restlichen endeten unentschieden. Außerdem gab es zwei Kurzeinsätze bei einem Turnier in Erfeld. Die sportliche Situation gestaltet sich von Jahr zu Jahr schwieriger. Hauptproblem ist der Mangel an Spielern, der dadurch entstanden ist, dass einige Spieler alters- oder verletzungsbedingt die Schuhe an den Nagel hängen mussten. Da auch kaum jüngere Spieler nachkommen, ist die AH auf Verstärkung aus der Stadt angewiesen. Auf Grund dieser Entwicklung wird beabsichtigt eine Gruppe zu bilden, die anderen sportlichen Aktivitäten nachgeht. Neben dem Fußball fand dieses Jahr wieder der traditionelle Kappenabend statt, der nicht zuletzt dank des Männerballetts zu einem vollen Erfolg wurde. Der Ausflug führte nach Bamberg auf den Bierwanderweg.

Fußball

Die erste Saison als Spielgemeinschaft mit dem FC Heckfeld beendete man auf dem dritten Tabellenplatz begann Hans-Jürgen Heber seinen Bericht, der Abteilung Fußball. Somit musste die SG in die Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse A. Das Spiel gegen Boxberg/Wölchingen wurde mit 1:2. In die Saison 2017/18 gingen man wieder als SG mit dem FC Heckfeld. Mit Christian Spies und Nils Lotter kamen zwei junge Spieler in die Mannschaft, die sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpften. Aktuell belegt die Mannschaft denzweiten Tabellenplatz. Die Weichen für die kommende Saison 2018/19 wurden schon gestellt – man geht mit dem FC Heckfeld in die dritte Saison als SG. Auf Wunsch der Spieler wurde Ralf Schad ein weiteres Jahr als Trainer verpflichtet.

Tennis

Für die Abteilung Tennis zog die Abteilungsleiterin Jennifer Vonier eine sehr positive Bilanz. Am Spielbetrieb nahmen insgesamt zehn Mannschaften, teilweise in Spielgemeinschaften, teil. In diesem Jahr sind wieder zehn Mannschaften, darunter vier Jugendmannschaften, gemeldet. In den Pfingstferien findet wieder ein LK-Turnier statt, welches zusätzlich auf Erwachsene ausgeweitet wird.

Neuwahlen

Nachdem der Vorstand entlastet wurde, folgte die Neuwahl eines Vorsitzenden und des Schriftführers. Als Nachfolger von Hans-Jürgen Kaczmarek wurde als dritter gleichberechtigter Vorsitzender einstimmig Tobias Both gewählt. Als Schriftführer wurde einstimmig Natascha Lotter wiedergewählt. Anschließend wurde die Abteilungsleiterin Tennis Jennifer Vonier in ihrem Amt bestätigt. Künftig gliedern sich die Aufgabenbereiche der Vorsitzenden wie folgt: Mathias Lotter (Verwaltung), Florian Niklas (Wirtschaftsbetrieb) und Tobias Both (Sport).

Zahlreiche Ehrungen

Hans-Jürgen Kaczmarek war 17 Jahre Vorsitzender des TSV Dittwar. 1991 begann er als aktiver Spieler beim TSV. Auf Tätigkeiten im Vergnügungsausschuss folgte Platzkassierer und Abteilungsleiter Fußball bevor er 2001 zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Er wird auch künftig den Verein unterstützen und sein handwerkliches Können zur Verfügung stellen. Den Antrag, den bisherigen Vorsitzenden Hans-Jürgen Kaczmarek zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, brachte Mathias Lotter ein. Diesem Antrag stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Es folgten zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie ein Antrag auf Satzungsänderung, dem die Versammlung ebenfalls einstimmig zustimmte.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnte ein Mitglied, Lorenz Hammerich, für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Dieser ließ es sich nicht nehmen, in sehr eindrucksvoller und persönlicher Weise über die Vereinsentwicklung vom Handball zum Fußball zu berichten.

Diesmal standen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar auch wieder zahlreiche Ehrungen an:

Für 25 Jahre wurden geehrt: Ann-Katrin Döring, Marco Fast, Patrick Hauke, Julia Link, Luise Weber, Tobias Zegowitz, Alexander Schmitt, Jochen Hammrich, Miroslaw Rosinski.

Für 40 Jahre: Engelbert Hammerich, Birgit Franz.

Für 50 Jahre: Berthold Schmitt.

Für 60 Jahre: August Hammerich, Edgar Hammrich, Fritz Hefner, Ewald Maninger, Robert Maninger, Norbert Mende, Johann Stephan.

Für 70 Jahre: Lorenz Hammerich.

