Harmonischer Ausklang der Woche

Anzeige

Abgerundet wird das Turmblasen mit der Teilnahme an einem „Bischemer Altstadtrundgang mit dem Turmwächter“, der für Interessierte ab 20 Uhr am Rathaus beginnt und am Türmersturm endet.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle stimmt ab 20.15 Uhr mit einem Platzkonzert auf dem Schlossplatz musikalisch auf das Turmblasen ein. Danach wird der Stellvertreter des Bürgermeisters, Gerhard Baumann, die anwesenden Gäste begrüßen sowie das Turmblasen mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim offiziell eröffnen.

Der Schlosskeller ist bereits ab 19 Uhr geöffnet und lädt zum Verweilen ein.

Das Abendlied vom Türmersturm wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert und von der EnBW unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018