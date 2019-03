Heckklappe an Caddy beschädigt

Tauberbischofsheim.Mit seinem blauen VW Caddy fuhr ein 80-Jähriger am Dienstagnachmittag auf den Tauberbischofsheimer Recyclinghof in der Straße Bei der Kläranlage. Er entlud seinen Wagen zwischen 14.45 und 15 Uhr.

In dieser kurzen Zeitspanne blieb ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an der geöffneten Heckklappe des Caddy hängen und beschädigte diese erheblich. Die Heckklappe befindet sich, wenn sie geöffnet ist, in einer Höhe von 2,15 Meter. Das bedeutet, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Klein-Lkw, einen Transporter oder einen Anhänger mit hohem Aufbau handeln müsste.

