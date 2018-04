Heftige Schlägerei bei Party

Anzeige

Distelhausen.Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Samstag bei einer Veranstaltung in einer Brauerei in Distelhausen.

Verbaler Streit eskalierte

Ein zunächst verbal ausgetragene Streit weitete sich aus zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein 22-Jähriger niedergeschlagen wurde. Als er auf dem Boden lag, sollen mehrere Personen auf ihn eingetreten haben.

Ein 35-Jähriger griff ein und wollte dem am Boden Liegenden helfen. Er bekam daraufhin so starke Faustschläge ins Gesicht und an den Hinterkopf, dass er kurzzeitig bewusstlos wurde und erhebliche Verletzungen erlitt. Beide Verletzte mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.