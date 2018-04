Heilige Erstkommunion in St. Martin

Anzeige

Tauberbischofsheim.„Jesus, du bist der Weinstock“– unter diesem Leitwort feierten am Sonntag in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin 22 Kinder ihre Erstkommunion. Pfarrer Gerhard Hauk ging im Predigtgespräch auf dieses Motto ein. Der Gottesdienst selbst war von den Kommunionkindern mitgestaltet worden, musikalisch begleitet von der „Band ohne Namen“ unter der Leitung von Martina Wamser. Zuvor zogen die Kinder mit ihren Paten in feierlicher Prozession von der Liobakirche zur Stadtkirche musikalisch begleitet von der Tauberbischofsheimer Stadtkapelle unter Leitung von Gustav Endres. Ein besonderer Dank ging an Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger sowie die Gruppenbegleiterinnen für die gute Vorbereitungszeit. Am Abend trafen sich die Kommunionkinder nochmals mit ihren Eltern und Verwandten zur Dankandacht, in der die Segnung der mitgebrachten Andachtsgegenstände erfolgte und abschließend der eucharistische Segen gespendet wurde. bk/Bild: Kurt Baumann