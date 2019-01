Helikopter im Einsatz

Tauberbischofsheim.Die Suche nach dem seit vergangenem Mittwoch vermissten 13-jährigen Mädchen in Tauberbischofsheim blieb auch am Mittwoch erfolglos. Kräfte der Polizei suchten wie in den Tagen zuvor die Uferbereiche der Tauber zwischen der Nordbrücke in Tauberbischofsheim und Hochhausen ab.

Außerdem kam nach Angaben eines Sprechers am Nachmittag erneut ein speziell für die Suche nach vermissten Personen ausgestatteter Hubschrauber zum Einsatz, der das Teilstück der Tauber bis nach Niklashausen mehrfach überflog. In die Suche einbezogen wurden dabei auch überflutete Wiesen und Äcker.

Der Einsatz von Tauchern ist aufgrund des Hochwassers seit Sonntag eingestellt, soll aber so bald wie möglich wieder aufgenommen werden, so Polizeisprecher Gerald Olma im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Bild: Fabian Greulich

