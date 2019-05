Herren 40 gewannen klar gegen Mosbach

Gewohnt stark: Karlheinz Münch erkämpfte zwei Siege. © Klaus Schenck

TAUBERBISCHOFSHEIM.Der Regen schwemmte den ursprünglichen Termin der Herren 70 gegen Bammental hinweg, dafür waren zwei Tage später die Plätze auf der Tennisanlage Tauberbischofsheim perfekt gewässert und die Sonnen strahlte, ideale Tennisbedingungen. Wolfgang Breuer haute den Sieges-Turbo rein und war ratzfatz mit extrem klarem Ergebnis fertig. Karlheinz Münch machte es im zweiten Satz deutlich spannender, ging nach einem knappen Tiebreak als Sieger vom Platz.

Bei August Horn und Klaus Parr lief es nicht so gut. Nach den Einzeln stand es folglich 2:2. Im Doppel bewährte sich – wie meist – Horn/Münch, wobei Münch mit einer „Becker-Rolle“ im roten Sand noch zusätzlich die Siegesentschlossenheit unterstrich. Breuer/Erich Schönleber musste sich knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Endergebnis: 3:3.

Ein siegreiches Ergebnis „powerten“ die Herren 40 in Mosbach: 7:2. Axel Vogt, Gunter Neumann, Bernd Pfeilschifter und Sven Weinig brachten ihre Einzel in den „Sieges-Stall“, wobei in dieser Reihenfolge die Spiele knapper und umkämpfter wurden. Niko Götz und Alexander Gärtner verloren, also musste nur noch ein Doppel-Sieg her, um als Sieger die Rückreise anzutreten. Das nahm sich jedes Doppel (Vogt/Neumann, Pfeilschifter/Götz, Gärtner/Alexander Mauder) schwer zu Herzen, jedes Doppel fühlte sich für den Gesamtsieg verantwortlich, Ergebnis: alle „Tauber“-Doppel siegten und die Sache war „gegessen“.

Bei den Jugendlichen paarten sich Freude, Realismus und Frust. Die Juniorinnen U18 verloren gegen Fahrenbach 1:5. Realistisch das Ergebnis der Juniorinnen U 16: ein Jahr pausiert, neu zusammengestellt, da können Romy Wenzel, Emilia Hauser, Enna Kungl sowie Emma Schäfer noch nicht viel tennismäßig ernten, wobei Emma den „Ehren-Punkt“ in Sulzbach packte. Endergebnis: 1:5.

Anders sieht es bei U12 gemischt aus. Das Team ist von der U 10 in die U 12 aufgestiegen. Beim TC Weinheim gab es erneut ein 3:3. klsk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019