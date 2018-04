Herrliche Blicke aufs Taubertal

Anzeige

Tauberbischofsheim.Ganz unter dem Motto des Osterhasen stand die Wanderung des Spessartvereins am Ostermontag. Die Wanderführerinnen Luise Rudorfer und Marlies Frank und 41 Wanderfreunde starteten bei strahlendem Sonnenschein und sehr milden Temperaturen an der ehemaligen Jugendherberge in Tauberbischofsheim. Die etwa acht Kilometer lange Wanderung führte zunächst steil bergauf an der Spessarthütte am Sprait vorbei zum Waldkindergarten. Dort wartete bereits der Osterhase auf die Spechte und bei bunt gefärbten Ostereiern und süßen Überraschungen ließen sie es sich gut gehen.

Anschließend wurde die Wanderung auf teilweise vom Regen aufgeweichten, aber sonst sehr angenehm weichen Waldwegen fortgesetzt. Am Silberbrünnle und an der Geigerlinde vorbei und über den Panoramaweg ging es wieder Richtung Tauberbischofsheim. Auf diesem Wegstück konnten die Wanderfreunde eine wunderschöne Sicht auf Impfingen und die Kreisstadt genießen und bald hatte man das Ziel erreicht und bei guter Stimmung klang bei einer Schlussrast der Tag aus. fl