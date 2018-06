Anzeige

Bürgermeister Wolfgang Vockel hob das gute Miteinander hervor und dankte ihm für das Wirken in der Stadt. Schmunzelnd meinte er, dass die gesellschaftliche Aufgabe der Integration bei Pater Kasimir besonders gut gelungen sei, denn offensichtlich fühle sich der Geistliche ausgesprochen wohl in Tauberbischofsheim. Vockel wünschte ihm noch viele gute Jahre in der Stadt.

Professor Dr. Wolfgang Reinhart gratulierte ebenfalls mit einem Geschenk und bestätigte, dass Pater Kasimir mit seiner wohlwollenden Art die Herzen der Menschen gewonnen habe.

Für die Kolpingsfamilien Tauberbischofsheim und Hochhausen sprachen Georg Maluck und Hans-Jürgen Bundschuh Gruß- und Dankesworte. Pater Kasimir ist als Präses mit beiden Gruppen eng verbunden. Viele gemeinsame Höhepunkte wurden herausgestellt.

Abschließend sprach spontan Altlandrat Georg Denzer noch einige Worte – schließlich wurden in seiner Amtszeit die Kontakte zum Orden der Heiligen Familie begründet und er ist seither eng mit ihnen und Pater Kasimir verbunden. Zahlreiche weitere Gratulanten schlossen sich an, so dass noch viele gute Gespräche im Klöstergarten folgten. Bk

