Herzerwärmende, beliebte Melodien

„Das ist Musik zum Gernhaben – so richtig nach unserem Geschmack!“: Was eine ältere Dame am Samstag verlauten ließ, war ein Zeugnis der positiven Stimmung beim „Ave Maria der Berge“.

Tauberbischofsheim. Das Tiroler Frühlingskonzert in der Stadthalle sorgte mit Kim Leonores, dem Kastelruther Männerquartett und dem Ensemble Otti Bauer für frohe Gefühle und jene im Alltag oft vermisste Herzlichkeit.

Kaum saßen die Zuhörer im Saal, ging mit einem Bläser-Intro selbst in der abgedunkelten Stadthalle buchstäblich die Frühlingssonne auf: „Mit dem Rucksack auf’m Buckel und am Hüaterl das Edelweiß“ verzauberten die in fescher Tracht angereisten Mitglieder des Kastelruther Männerquartetts ihre Freunde und beeindruckten durch ihre sonoren Stimmen.

Liebeslieder der alten Schule

Auf die Schönheit der Berge und der Natur stimmte die Ode „Südtirol, du bisch mei Lond“ ein, ehe sich das romantisch-sanfte Stücke „Lei an di“ als echtes Liebeslied der alten Schule verstand und zeigte, dass Gefühle gerade im Dialekt auf eine sehr schöne Weise zum Ausdruck gebracht werden können.

Zum Träumen schöne „Pop-Klassik“ war sodann das Metier von Kim Leonores, die unter dem Motto „Violinenzauber“ die Bach-Werke „Air“ und „Toccata“ präsentierte.

Der Beifall wollte nicht enden, was auch die vier Kastelruther betraf: Nachdem sie mit dem Lied „Gipfel im Abendschein“ auf die Anmut und Pracht der Südtiroler Landschaft eingingen, lieferten sie mit dem „Bajazzo“ ein gerade ob seines nachdenklichen, zu Herzen gehenden Texts besonders hörenswertes Liebeslied ab.

Viel Feingefühl

Mit aus jedem Takt springender Liebe zur Musik überzeugte hernach wiederum Kim Leonores: Es war schon begeisternd, mit welchem Feingefühl die junge Virtuosin beim „Johann-Strauß-Medley“ die Zuhörer mitriss – und beim „Radetzky-Marsch“ war es Ehrensache, dass der ganze Saal fröhlich mit klatschte.

Andächtig endete der erste Programmteil mit dem gemeinsam von Kim Leonores, dem Kastelruther Männerquartett und dem stets dezent im Hintergrund musizierenden Ensemble Otti Bauer interpretierten Lied „Das Herz der Geige“.

Keine abgehobenen „Sternchen“

In der Pause konnte der persönliche Kontakt zu den Musikern geknüpft werden: Kaum verklang das „Herz der Geige“, wurden im Foyer Autogramme geschrieben, Gespräche geführt und Erinnerungsfotos aufgenommen. Man hatte es nicht mit abgehobenen „Sternchen“ zu tun, sondern mit Menschen „wie du und ich“. Oft hörte man etwa vom Kastelruther Männerquartett die Frage: „Wie heißt du denn?“. Die persönliche Widmung auf dem Autogramm war ein Wunsch, der keinem versagt wurde.

Und genau das zeichnet Volksmusik und Schlager aus: Nahbare Interpreten, mit denen man schnell warm wird; sympathische Menschen, die auch die netten Nachbarn sein könnten, mit denen man sich zur Singstunde oder auf dem Grillplatz trifft.

Handgemachte Live-Musik gut gelaunter Künstler stand auch in der zweiten Halbzeit ganz oben. Die Bandbreite reichte abermals von volkstümlichen Klängen bis zur Operette und religiösem Liedgut. Nachdem Kim Leonores mit „Palladio“, „Heijre Kati“ und der „Lerche“ frühlingshaft-frische Violinenklänge präsentiert hatte, wartete das Kastelruther Männerquartett mit „Oh, wie schön ist’s auf den Höhen“ und „Gott hat sich ein Lied erdacht“ auf.

Viele Glanzpunkte

Ein Wiederhören mit beliebten Melodien gewährte schließlich Kim Leonores mit ihrem Operetten-Medley; das andächtige italienische „Ave Maria“ hatten die Kastelruther mitgebracht, während Kim Leonores mit dem „Rossini-Medley“ brillierte. „Heilig ist der Herr“, „Edelweiß“ und das chorale Standardwerk „La Montanara“ setzten weitere Glanzpunkte, ehe das Konzert mit sakralen Stücken ausklang. „Die Macht der Liebe“, „Abendfrieden“, „Guten Abend, gute Nacht“ und das als „Te Deum“ bekannte Stück „Großer Gott, wir loben dich“ beschlossen einen Nachmittag, dem sowohl künstlerisch als auch musikalisch eindeutig das Prädikat „wertvoll“ verliehen werden kann.

Schöne Atmosphäre

Einen großen Anteil an der herzenswarmen Atmosphäre trug freilich auch Moderatorin Helga Mahlknecht: Mit viel Charme nahm sie das Publikum an die Hand; ihre Anekdoten und Zitate über die Schönheit der warmen, sonnigen Jahreszeit gingen ebenso unter die Haut wie die reizenden Darbietungen von Kim Leonores, Otti Bauers Ensemble und dem Kastelruther Männerquartett. Dabei wurde allen Kritikern, die volkstümliche Unterhaltung und traditionelles Liedgut als Auslaufmodell bezeichnen und nur allzu gern auf oft geschmacklose Weise der Lächerlichkeit preisgeben, der Spiegel vorgehalten: Das Interesse des Publikums war groß – die Stadthalle war fast ausverkauft. Es müssen ja nicht immer wummernde Bässe, überladene Texte und „tanzbare“ Rhythmen sein.

