Hilfen bei der Bewerbung

Tauberbischofsheim.Die Bewerbung ist die „Eintrittskarte“ in das Berufsleben. Ob Ausbildung oder Arbeitssuche: Wer wissen möchte, wie Bewerbungsunterlagen aussehen sollen und wie sie erstellt werden können, nutzt am besten die „Themeninsel Bewerbung“ im BiZ. Diese Themeninsel bietet Interessierten viele Informationsmöglichkeiten sowohl in schriftlicher Form als auch über zahlreiche Fachbücher (zur Ansicht) rund um die Themen Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Assessment-Center und Einstellungstests. Der Bewerbungs-PC rundet die „technische Ausstattung für Jedermann“ ab. Die modernen PC mit Multifunktionsdruckern unterstützen dabei, gute Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

Mit einem einfachen Textverarbeitungsprogramm können Textdokumente wie Anschreiben und Lebenslauf erstellt oder bearbeitet werden. Bereits vorhandene Unterlagen und Fotos können eingescannt oder ausgedruckt werden, auch die Nutzung eines USB-Sticks ist möglich. Die persönlichen Daten sind durch eine Nutzerkennung geschützt. Solche Bewerbungs-PC gibt es im BiZ in Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17.