Historische Brotkästen sind derzeit im Schaufenster der Sternapotheke zu sehen. © Volker Weidhaas

Tauberbischofsheim.Stefan Steffen stellt noch bis Mitte Oktober eine kleine Auswahl seiner Sammlung historischer Brotkästen und Gebäckdosen aus der Zeit des Jugendstils (zirka 1895 bis 1910) und des Art déco (zirka 1920 bis 1935) im Schaufenster der Stern-Apotheke am Marktplatz in Tauberbischofsheim aus.

Die Brotkästen dienten dazu, Brotlaibe länger frisch- und in früheren Zeiten Nahrungsschädlinge fernzuhalten. Der Korpus war in der Regel aus Keramik und die Einfassung aus Buchenholz. Keks- und Gebäckdosen waren nur in gutbürgerlichen Haushalten zu finden.

Alle Exemplare haben eine Metallmontierung und Klappverschlüsse mit Abschließmöglichkeit. Hersteller dieser Gegenstände waren zwei hessische Keramikmanufakturen, die damals eigene Kunstabteilungen mit bekannten Künstlern unterhielten und beim Dekor geometrische Motive, Streublümchen und Röschenmuster bevorzugten.

In der Jugendstilzeit wurden die Dekore durch Kunstmaler aufgebracht. In der Zeit des Art déco geschah dies durch die Spritzdekortechnik mit Schablonen. Die beiden ehemals sehr bedeutenden Keramikhersteller sind der Massenherstellung von Gebrauchskeramik zum Opfer gefallen und existieren nicht mehr. Ihre künstlerisch gestalteten Objekte sind heute begehrte Sammlerstücke. kvtbb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018