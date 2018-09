Historische Schlacht im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Mit dem Thema „Das Gefecht vom 24. Juli 1866“ befasst sich eine Themenführung am Donnerstag, 27. September, um 17 Uhr. Alle Interessierten können sich über dieses Stück Heimatgeschichte informieren. Am 24. Juli 1866 kämpften im deutsch-deutschen Krieg preußische Truppen gegen vor allem Württemberger und Badener in und um Tauberbischofsheim. Die rund zwei Stunden dauernde Führung über das Gefechtsfeld lässt die Geschichte nachvollziehen und die Stadt und ihr Umfeld aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Anmeldung ist nötig bei der Tourist-Information unter Telefon 09341/80333. Treffpunkt ist das Krötenheim (hinter dem Bahnhof).

