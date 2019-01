Hochwasser macht Einsatz von Tauchern unmöglich

Tauberbischofsheim.Die Suche nach dem 13-jährigen Mädchen, das am Mittwoch von der Tauberbischofsheimer Nordbrücke in die Tauber fiel, blieb bislang ohne Erfolg. Auf der Tauber waren zuletzt am Samstag Kräfte von Polizei und DLRG auf der Tauber unterwegs, um mit speziell ausgebildeten Wasserortungshunden nach der Vermissten zu suchen (die FN berichteten). Auch Taucher kamen zum Einsatz.

