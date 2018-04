Höchst umstrittener Erzbischof und Philosoph

Anzeige

In seinem Vortrag ging Schmider nach einer kurzen Auflistung von Gröbers Wirkungsorten auf dessen Biografie ein. Dabei befasste er sich vor allem mit seinem Wirken als Erzbischof von Freiburg (1932 bis 1948). Schmider stellte zunächst die politische und gesellschaftliche Situation der Kaiserzeit dar, in die Conrad Gröber geboren wurde und in der er aufgewachsen war. „Sie war geprägt vom Kulturkampf und vom Obrigkeitsdenken. Schon als Münsterpfarrer in Konstanz war Gröber durch sein Charisma und seine exzellente Redebegabung aufgefallen. Vor allem war er Theologe, Philosoph, Musensohn, Glaubensboote, und Kirchenfürst, der gerne ein Bad in der Menge nahm. Bei keinem seiner Auftritten aber kann man behaupten, dass er Diplomat war“, so der Referent. In seinen Briefen und Schriften würden Eigenschaften bekannt wie Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und generell ein „überreiches Registerwerk seiner Seele“. Er habe sich auch über die Machtergreifung Hitlers begeistert und sei dem Förderverein der SS beigetreten.

Aufgrund seiner divergenten Geisteshaltung habe er sich nur unzureichend für seine vom Nazi-Regime verfolgten Diözesanpriester eingesetzt. Der Vorwurf, er habe nicht alles versucht, um die Hinrichtung von Max Josef Metzger durch die Nazis zu verhindern, sei – laut Archiv – zutreffend. Zu keiner Zeit habe er zum Widerstand gegen den Verbrecherstaat aufgerufen. „Fatal lesen sich auch mehrere antijüdische Äußerungen Gröbers.“ Daher könne man ihm zurecht eine antisemitische Haltung vorwerfen. Trotzdem habe er Untergrundhilfsorganisationen für Juden, sowie die Caritas-Aktivistin Gertrud Luckner bei ihren Rettungsaktionen für zum Christentum konvertierte Juden unterstützt.

„Nachdem er 1940 wie nur wenige Kirchenfürsten heftig gegen die Euthanasiemorde protestiert hatte, verlor er in der Gunst der Machthaber, so dass Goebbels in seinem Tagebuch von Landesverrat sprach. Hat Gröber noch anfangs an einen möglichen Brückenschlag zum Nationalsozialismus geglaubt, so ist er schon 1935 auf Gegenkurs gegangen“, erläuterte Schmider.

Die Diskussion über Erzbischof Conrad Gröber führe auch in seine Heimatstadt nach Meßkirch, wo er, wie auch an seinem Wirkungsort Freiburg, zum Ehrenbürger ernannt wurde. Hier wollen sich im Herbst bei einer Fachtagung die Historiker mit der Grauzone Gröbers auseinandersetzen und mehr Licht in die Verflechtungen bringen.

Nach einer sehr lebendigen Diskussion dankte Rosemarie Münch (KAV) dem Referenten für seine interessanten Ausführungen. emü

