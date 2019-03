Höchster Respekt für die Chorleiterin

Impfingen.Vor der Jahreshauptversammlung des Gesangsvereins „Eintracht Impfingen“ fand in der Pfarrkirche ein Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Gesangvereins statt, der von Kaplan Dominik Albert zelebriert wurde. Feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst mit drei Liedern unter der Leitung von Dirigentin Stefanie Buck-Neuhäuser.

Mit dem Chor „Badisch-Franken“ wurde die Jahreshauptversammlung eröffnet. Lotte Bencina vom Vorstandsteam begrüßte die Vertreter der örtlichen Institutionen und Vereine und gab einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten des Vereines im vergangenen Jahr.

Dazu gehörten drei Vorstandssitzungen, der Liederabend am in Bödigheim, das Gruppensingen in der Stadthalle Tauberbischofsheim, das Stimmbildungsseminar in Tauberbischofsheim und das Chortreffen der Sängergruppe 4 in Werbach. Chorleiterin Stefanie Buck-Neuhäuser sprach von Lernzuwächsen bei der Pünktlichkeit, der Konzentration und der Begeisterung der Sänger. Irene Landeck vom Vorstandsteam bedankte sich im Namen der Chorgemeinschaft für die Geduld der Chorleiterin mit den Mitgliedern mit einer Frühlingsblumenschale.

In seinem Bericht als Schriftführer präsentierte Bernhard Speck die Jahresstatistik 2018. Die Eintracht hatte Ende 2018 einen Mitgliederstand von 56 Personen. Davon waren 33 aktive Sänger und 23 passive Mitglieder. Es gab drei Vorstandssitzungen und eine Jahreshauptversammlung.

Humorvoller Rückblick

Unter der Leitung von Stefanie Buck-Neuhäuser hatte der Verein 26 Chorproben, in denen 53 verschiedene Lieder geübt wurden. Insgesamt gab es sieben Auftritte, einen Abschlussabend sowie einen Ausflug nach Brackenheim sowie die Weihnachtsfeier im Sportheim Impfingen. Im Durchschnitt nahmen an den Chorproben und Auftritten 81 Prozent der Chormitglieder teil. Irene Landeck vom Vorstandsteam bedankte sich mit einem Weinpräsent bei Alfred Schlögel und Anna Fünkner für ihre zuverlässige Teilnahme an allen Aktivitäten des Vereins. Marlene Bundschuh vom Vorstandsteam trug in ihrem sehr ausführlichen und informativen Bericht detailliert und humorvoll dem Jahresablauf folgend alle Aktivitäten des Vereins und des Vorstands vor. Als Besonderheit erwähnte sie das erfolgreiche Chorprojekt im Herbst, das mit dem Konzert im Advent seinen Abschluss fand. Außerdem wurden von ihr die goldene Hochzeiten, runden Geburtstage und besonderen Ehrungen der Vereinsmitglieder vorgetragen, bei denen der Vorstand einen besonderen Gruß mit einem kleinen Präsent überreichte.

Diese revanchierten sich mit einer Spende für den Verein. Marlene Bundschuh schloss ihren Bericht mit einem Gedicht, das den Dank für alle Vereinsmitglieder einschloss, die im letzten Jahr die Eintracht unterstützt hatten.

Es folgte der Kassenbericht von Monika Steck, der für 2018 ein geringes Defizit auswies. Die Kassenprüfer Hugo Roth und Anton Behringer bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Sie beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Mit einem schriftlichen Grußwort vom Bürgermeister wurde dann der Reigen der Grußworte eröffnet. Ortvorsteher Dominik Carle überbrachte die Grüße des Ortschaftsrats und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit des Gesangvereins und der Impfinger Vereine mit dem Ortschaftrat. Das wäre auch der Grund, warum er erneut als Ortschaftsrat kandidiere.

Engagement gewürdigt

Pfarrgemeinderätin Ulrike Steigerwald sprach der Dirigentin und Organistin Stefanie Buck-Neuhäuser den höchsten Respekt aus und wünschte, dass der Gesangverein auch in Zukunft ein harmonisches Miteinander mit der Kirchengemeinde pflege.

Elisabeth Heid, die Vorsitzende des Kirchlichen Baufördervereins, bedankte sich ebenfalls bei der Chorleiterin und dem Gesangverein für die Mitwirkung beim Konzert im Advent. Zum Schluss dankte Lotte Bencina Bernhard Speck für die Pressearbeit und bei allen Sängern für ihre Mitarbeit.

Mit dem Weinlied „ Auf ihr Freunde“ wurde die harmonische Jahreshauptversammlung der „Eintracht“ beendet. bs

