Höchstes Niveau der Nachhaltigkeit in allen Bereichen erreicht

Tauberbischofsheim.Als erstes Unternehmen erhielt VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken für seine Produkte die Nachhaltigkeitszertifikate „European Level“. Basierend auf dem neuen Standard haben die zertifizierten Schul- und Büromöbel die oberste Stufe „Level 3” erreicht. Mit der Produktzertifizierung bescheinigt TÜV Rheinland dem Schul- und Büromöbelhersteller aus Tauberbischofsheim „höchstes Niveau in allen Bereichen nachhaltiger Produktion und nachhaltigen Handels”, sagte Kai-Uwe Schlegel, Abteilungsleiter Möbel bei TÜV Rheinland, bei der Übergabe des Zertifikats.

Teile der Unternehmenskultur

„Nachhaltigkeit ist bei VS seit jeher Teil der Unternehmenskultur. Deshalb freut es uns sehr, nun erneut von neutraler Stelle bestätigt zu bekommen: Was wir in Sachen Nachhaltigkeit tun, ist richtig und sinnvoll“, sagte Dr. Thomas Müller, Geschäftsführender Gesellschafter von VS. Mit dem Zertifikat habe das Unternehmen nun ein Instrument an der Hand, um dies gegenüber den Kunden auf höchster Stufe zu belegen.

Die Anforderungen

„European Level“ ist ein vom europäischen Büromöbelverband FEMB entwickeltes Zertifizierungsprogramm für mehr Nachhaltigkeit von Büro- und Objektmöbeln. Der „European Level“-Standard legt sehr umfassend fest, welche Nachhaltigkeitsanforderungen Büro- und Objektmöbel erfüllen müssen. Dabei geht es um folgende vier Bereiche: Material, Energie und Atmosphäre, Gesundheit von Mensch und Umwelt sowie Soziale Verantwortung. Bewertet werden dabei die Produkte, deren Fertigung sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen.

Das Zertifizierungsprogramm wurde von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiert. Außerdem muss die „European Level“-Zertifizierung durch unabhängige, zuvor akkreditierte Zertifizierstellen wie TÜV Rheinland erfolgen.

Das Zertifikat wird in drei Leistungsstufen verliehen: Level 1 (Basis), Level 2 (Mittleres Niveau) und Level 3 (Fortgeschrittenes Niveau).

Führender Schulmöbelhersteller

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken ist Deutschlands führender Schulmöbelhersteller mit weltweiter Präsenz. Auch als Büro- und Objekteinrichter ist das 1898 gegründete Familienunternehmen erfolgreich. Hauptsitz und einziger Produktionsstandort ist Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018