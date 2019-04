Hoffnungen, Träume und bittere Realität

Die Badische Landesbühne führt am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr das Stück „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams in der Tauberbischofsheimer Stadthalle auf.

Tauberbischofsheim. In dem Stück, das Tennessee Williams in den 1940er Jahren geschrieben hat, geht es um eine Familie, die in Hassliebe aneinander gekettet ist. Es geht um Realitätsflucht, um Illusionen und zerplatzte Träume. Katharina Schmidt inszeniert das zarte psychologische Kammerspiel.

Das Stück, das stark autobiografisch geprägt ist, spielt in den 1930er Jahren in St. Louis, Missouri. Die große Depression entlarvt den American Dream gerade endgültig als pure Illusion. Amanda Wingfield lebt mit ihren erwachsenen Kindern Laura und Tom in einer explosiven Dreierbeziehung in ärmlichen Verhältnissen.

Tom arbeitet widerwillig in einer Schuhfabrik und versucht, die Familie finanziell über Wasser zu halten. Der Vater hat sie schon vor langem verlassen. Der Tristesse des Alltags und der prekären finanziellen Situation entflieht jeder auf seine eigene traumwandlerische Weise: Amanda klammert sich an vergangene Zeiten, an ihre Jugend als Ballkönigin in den Südstaaten, sorgt sich aber zugleich um die Zukunft ihrer Kinder. Tom verbringt jede freie Minute im Kino, schreibt heimlich Gedichte und träumt von einer Karriere als Schriftsteller. Laura hat ein zartes, introvertiertes Wesen. Dem Leistungsdruck der Wirtschaftsschule, die sie besuchen soll, hält sie nicht stand. Lieber kümmert sie sich um ihre Sammlung von zerbrechlichen Glastieren und hört alte Schallplatten. Für sie sucht Amanda einen gut situierten Ehemann. Mit Jim, einem Arbeitskollegen von Tom, erscheint bei den Wingfields eines Abends nicht nur ein geeigneter Kandidat, sondern für alle auch die Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte. Ein Eklat ist programmiert.

„Natürlich ist das Stück bis zu einem gewissen Grad in seiner Zeit verhaftet, dennoch erzählt es eine zeitlose Geschichte. Eine Geschichte über die existenzielle Einsamkeit des Menschen und den Wunsch nach Selbstverwirklichung und persönlicher Freiheit“, so Regisseurin Schmidt. „Die vier Figuren sind von Williams natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber psychologisch unglaublich vielschichtig und deshalb sehr spannend.“ Die Figurenarbeit mit den Schauspielerinnen Cornelia Heilmann und Sina Weiß und den Schauspielern Martin Behlert und Tobias Karn habe deshalb auch im Zentrum der Probenarbeit gestanden.

Die Glasmenagerie ist ein atmosphärisches Spiel der Erinnerungen und man darf gespannt sein, wie Ausstatterin Ivonne Theodora Storm die hermetische Enge der Wingfield’schen Wohnung auf die Bühne bringt und die Kompositionen von Musiker Florian Rynkowski den speziellen Kosmos des Stückes akustisch erschafft.

Das Ensemble: Cornelia Heilmann, Sina Weiß; Martin Behlert, Tobias Karn; Inszenierung: Katharina Schmidt; Ausstattung: Ivonne Theodora Storm; Musik: Florian Rynkowski.

