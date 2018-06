Hohe Temperaturen und knappe Entscheidungen

Anzeige

Es schlug die Stunde der TBB-Doppel-Taktik. Nach einer Regenpause war auch der Einzel-Frust weggewaschen, der Siegeswille unverkennbar: und so servierten die Doppel Vogt/Häfner und Schmiedecke/Fleck ihre Gegner ab und holten den 5:4-Sieg.

Die 1. Damenmannschaft „schmetterte“ die Külsheimerinnen mit 9:0 vor Ort vom Platz. Die Siegesdamen: Sandra Popp, Claudia Wille, Julia Holzapfel, Stefanie Linhart, Valentina Vogt, Sonja Vogt und Yvonne Hauser.

Herren 70 souverän

Auch die fünf Jahre älteren Herren 70 ließen in der 2. Bezirksliga gegen die Spielgemeinschaft TSG DJK RW Handschuhsheim/Heidelberger TC 2 vor heimischem Publikum nichts anbrennen. Mit zackigem Tempo „bedienten“ August Horn, Karlheinz Münch, Wolfgang Breuer und Klaus Parr die Gäste im Einzel mit klaren Niederlagen. Im Doppel riss der Siegesfaden nicht, Horn/Eugen Hönninger und Münch/Breuer machten dort weiter, wo sie bei den Einzeln aufgehört hatten. Die Gäste nahmen eine 0:6-Niederlage mit in die Kurpfalz, während Tauberbischofsheim mit guter Ausgangsposition in die restlichen vier Spiele geht.

Die U10 Midcourt erkämpfte in Lauda ein Unentschieden. Die Herren 65 hatten „Revanche in die Tennistaschen gepackt“, als sie in der 1. Bezirksliga Grün-Weiß Mannheim II empfingen. Die Niederlage vom letzten Jahr vor Augen, den Siegeswillen im Herzen war Power in den Tennisschlägen von Reiner Hammer, August Horn, Gerd Gotthardt, Bernhard Hess, Lothar Döring und Otmar Schäfer. Nach den Einzeln war beim Stand von 5:1 schon alles geklärt. Der 6:3-Sieg glich die 3:6-Niederlage vom Vorjahr aus – Tenniswelt wieder in Ordnung. Kl-Sk

