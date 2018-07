Hohen Schaden an Pkw verursacht

Anzeige

Tauberbischofsheim.Beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten silbernen VW Lupo in Tauberbischofsheim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Dienstag, 26. Juni, und Donnerstag, 28. Juni. Wahrscheinlich ist laut Polizei, dass der Unfall am 28. Juni in der Königheimer Straße geschah. An dem Lupo fanden sich Lackspuren, die auf ein blaues Verursacherfahrzeug hinweisen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Da sich der Parkstreifen, auf dem der silberne Pkw stand, gegenüber von einem Fitnessstudio befindet, ist es gut möglich, dass Personen den Unfall beobachtet haben.