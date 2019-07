Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Tauberbischofsheim.Zu einem Auffahrunfall kam es Freitagabend auf der Bundesstraße zwischen Tauberbischofsheim und der Abzweigung Dittigheim.

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Lauda unterwegs als er plötzlich erkannte, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsen. Der Audi-Fahrer konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mini-Cooper auf.

Die Fahrerin des Minis erlitt durch den Auffahrunfall einen starken Schock und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren beide Fahrstreifen in Richtung Lauda gesperrt.

