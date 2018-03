„Ich habe Glück, dass ich in Tauber bin“

Anzeige

Als der Krieg in seinem Land begann, studierte er Jura in Damaskus. Im Studieren sah der junge Mann bald keinen Sinn mehr. Er begann als freiwilliger Helfer beim Syrisch-Arabischen Roten Halbmond, der Schwestergesellschaft des DRK, zu arbeiten. Drei Jahre war er als Notfallsanitäter tätig. Eine Zeit, die ihn prägte.

Verwandte im Krieg verloren

Durch den Krieg verlor er vier Onkel und einen Cousin. Auch Freunde aus dem Rettungsdienst starben. Er entschied, sein Land, seine Eltern und Schwestern zu verlassen. „Das war am allerschwersten“, sagt er. Nach seiner Flucht über die Türkei und Griechenland landete er zuerst in Ellwangen, danach in Lauda. Dort lernte er Gisela Keck-Heirich kennen, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses. Beides, ihren Namen und den Namen der Einrichtung, spricht er fehlerfrei aus.

Wie Hilmar Keller und das DRK-Team erkannte auch sie schnell das Potenzial und den unbändigen Willen, die in dem jungen Flüchtling stecken. „Ich wollte wieder im Rettungsdienst arbeiten, allerdings war ich der deutschen Sprache nicht mächtig. Nur meinen Namen konnte ich sagen“, lächelt Soud Abu Rashed, wenn er sich an die Anfangszeit erinnert.

Sein Heimweh versuchte er zu verdrängen: „Ich habe gedacht, jetzt bin ich hier. Es bringt mir nichts, darüber nachzudenken, warum ich Syrien verlassen habe. Ich musste an die Zukunft denken.“

Die Zukunft, seine Zukunft: Der Gedanke daran gab ihm Kraft, schier Unmögliches in ganz kurzer Zeit zu schaffen. Er weiß die Daten noch ganz genau: „Zwischen dem 20. Februar und dem 23. März 2017 habe ich einen Integrations- und Orientierungskurs gemacht, die B1-Sprachprüfung abgelegt und die theoretische Führerscheinprüfung bestanden“, erzählt er und fügt leise hinzu: „Gott sei Dank habe ich alles bestanden.“ Hinzu kamen die theoretische und praktische Abschlussprüfung zum Rettungshelfer Mitte März 2017 – ein erster Schritt in Richtung Mitarbeit im Rettungsdienst. Beides bestand er ebenfalls mit gutem Ergebnis.

Dann absolvierte er bis Mai ein 80-stündiges Praktikum im Rettungsdienst, machte die praktische Führerscheinprüfung, arbeitete als Rettungshelfer und absolvierte im Januar 2018 die Rettungssanitäterprüfung, zu der auch ein mündlicher Teil gehört. Hilmar Keller und Alexa Mayer, beim DRK-Kreisverband für die Abteilung Aus- und Weiterbildung zuständig und ebenfalls Rettungssanitäterin, haben großen Respekt vor dieser Leistung: „Es gibt deutsche Kursteilnehmer, die deutlich schlechter abschneiden oder die Prüfung sogar wiederholen müssen. Er hat alles in einem Rutsch geschafft. Darauf kann er wirklich stolz sein!“ Stolz sind die beiden aber auch auf das ganze DRK-Team, das den fähigen jungen Mann „mittrug“. Hilmar Keller erwähnt besonders auch den Migrationsdienst, der sich da ,richtig reingekniet’ habe: „Das war eine tolle Gesamtleistung.“

Er erinnert sich auch noch gut daran, wie er dem jungen Mann das erste Mal einen Rettungswagen zeigte: „Da haben seine Augen geleuchtet.“ Auch als er ihm verschiedene Geräte erklären wollte, merkte er, dass Soud Abu Rashed sich gut auskennt: „Ich dachte, da müssen wir mal schauen, was wir aus seinem Talent machen können.“ Der Ehrgeiz des Syrers war dem erfahrenen Rettungsdienstleiter natürlich auch nicht entgangen.

Auf die Frage, wer oder was ihm die Kraft gibt für seine Aufgabe, muss der 23-Jährige mit den großen dunklen Augen nicht lange überlegen: „Das ist mein Lehrer aus Damaskus. So wie er wollte ich immer sein. Er hat mir so viel beigebracht und gegeben. Doch er wurde erschossen. Die ganze Stadt hat um ihn getrauert. Mehr“, sagt er und ringt mit den Tränen, „kann ich dazu nicht sagen“.

Neben seinem Heimweh war zu Beginn die Sprache in diesem neuen fremden Land das Schwerste für ihn. „Aber“, meint er gleich darauf und lächelt wieder, „meine Kollegen hier haben mir wirklich sehr geholfen und mich ganz toll unterstützt.“

Und dann sagt er einen Satz, in dem so viel Bedeutung liegt: „Ich habe Glück, dass ich hier in Tauber bin.“

Beim DRK empfindet man das ähnlich. „Soud Abu Rashed ist ein sehr beliebter und engagierter Mitarbeiter“, freut sich Hilmar Keller und ruft das schier Unglaubliche noch mal in Erinnerung: „Man muss sich das einmal vorstellen – er kam im September 2016 zu uns, ohne ein Wort Deutsch zu können!“

Heute führt Abu Rashed eigenverantwortlich Krankentransporte durch, fährt zu Einsätzen mit – oft sitzt er auch selbst am Steuer – und ist schlicht und einfach ein vollwertiger Kollege, also in jeder Beziehung total integriert.

„Er hat sich richtig durchgebissen“

„Er hat sich richtig durchgebissen“, sagt Alexa Mayer voller Anerkennung. Und nicht zuletzt auch wegen seiner leckeren syrisch-arabischen Mahlzeiten, die er ab und zu im DRK zubereitet, hat sich Soud Abu Rashed sehr beliebt gemacht. „Scharf“, sagt der viel Gelobte und lacht das erste Mal so richtig, „koche ich aber nur für mich alleine“.

Eines Tages jedoch kann es sein, dass es ihn wieder zurückzieht in seine Heimat. Abu Rashed sagt: „Es ist möglich, dass ich vielleicht irgendwann einmal zurückgehe, um mein Land wieder mit aufzubauen“.

Hilmar Keller versteht den jungen Mann. „Allerdings“, sagt er und lächelt ihn ein bisschen wehmütig an, „werden wir ihn nur schweren Herzens wieder hergeben“.

