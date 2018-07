Ihre große Liebe lernte sie in der Schreinerei kennen

Anzeige

Einer von Hildegard Thomas Brüdern starb bereits im Alter von 28 Jahren. Ein trauriges Ereignis, das allerdings den Zusammenhalt unter den übrigen Geschwistern stärkte. Diese sahen sich nun fast täglich. Schwester Lore half Hildegard oft in der Landwirtschaft.

Gerne erinnert sich Hildegard Thoma auch an die Motorradfahrten zu ihrem in Offenbach lebenden Bruder. Hildegards Mann fuhr, sie selbst saß hinter ihm auf dem Sozius und die beiden Kinder nahmen im Beiwagen Platz. Für alle übrigen Treffen kamen die Geschwister meist im gemeinsamen Elternhaus zusammen, in dem Hildegard Thoma mittlerweile mit Mann und Kindern lebte. Ernst Thoma bildete sich nach der Schreinerlehre stets weiter, nahm später sogar den Posten des Ratsschreibers und Ortvorstehers an. Des Weiteren war er im Gesangverein, im Gartenbauverein, im Förderverein der Synagoge Wenkheim und als Initiator für den Bau des Schwimmbades in Wenkheim aktiv.

Auch Hildegard Thoma brachte sich fleißig ein, wenn es um die Organisation von Festen ging und unterstützte ihren Mann. Neben dem gemeinsamen Engagement verreisten die Eheleute auch gern: So ging es ins damalige Jugoslawien, Italien und 1987 sogar nach Arizona.

Im Oktober 1999 feierten Ernst und Waltraud Thoma ihre Goldene Hochzeit. Nur ein Jahr später– ebenfalls im Oktober – erlag er einem Krebsleiden. Im September 2014 zog Waltraud Thoma schließlich ins Seniorenheim Gerlachsheim, machte den Umzug in die Interimslösung nach Haus Heimberg mit, um nach der Fertigstellung ins neu gebaute Seniorenzentrum St. Hannah nach Distelhausen umzuziehen. Seit April 2018 lebt sie dort und nimmt täglich interessiert an allen Angeboten des Hauses teil.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum 90. Geburtstag von Hildegard Thoma schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.

