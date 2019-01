Im Notfall Bargeld beim Einzelhändler

Tauberbischofsheim.Um Kunden in besonderen Notsituationen schnell zu helfen, bieten Arbeitsagenturen und Jobcenter im Einzelfall Barzahlungen an.

Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase nutzen auch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter im Main-Tauber-Kreis ab sofort hierfür ein neues Verfahren: Mit einem neutral gehaltenen Zahlschein können Kunden, die in einer Notsituation dringend Bargeld benötigen, an den Kassen der beteiligten Einzelhändler eine festgelegte Summe bar ausgezahlt bekommen. Die Resonanz der Kunden in den Modellregionen war positiv. Nun wird das Verfahren bundesweit eingesetzt. Generell gilt: Arbeitslosengeld wird auch weiterhin auf das Konto überwiesen.

Der Zahlschein kann bei den teilnehmenden Einzelhändlern eingelöst werden. Durch das neue Verfahren erhöht sich die Zahl der Auszahlstellen deutlich. Eine Kaufverpflichtung besteht nicht.

Mit dem Zahlscheinverfahren bieten die Agentur für Arbeit und das Jobcenter eine diskriminierungsfreie Barzahlung an. Der ausgehändigte Zahlschein ist anonym, enthält keine Personendaten und lässt keinen Rückschluss auf die Arbeitsagentur oder das Jobcenter zu.

