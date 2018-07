Impfinger Musikanten veranstalten ihr traditionelles „Ploofest“

Anzeige

Impfingen.Ihr mittlerweile 34. „Ümpfemer Ploofest“ veranstalten die Impfinger Musikanten am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juli, in der Dorfmitte am „Ploo“. In entspannter und gemütlicher Atmosphäre können die Besucher wieder den Klängen anspruchsvoller Musik lauschen und die Ploofestküche genießen. Los geht es mit dem „Ümpfemer Ploofest“ mit dem Bieranstich am Samstag um 18 Uhr. Anschließend wird die Rockband „Unknown Heros“ zur Unterhaltung aufspielen. Am Sonntag werden die Besucher bereits beim Frühschoppen mit Blasmusik von der Musikkapelle Dienstadt unterhalten. Um 12 Uhr besteht wieder die Möglichkeit zu einem Ploofest-Mittagessen. Die Impfinger Musikanten haben im Anschluss auch wieder eine Kaffeebar mit Kuchen und Torten vorbereitet. Bild: Impfinger Musikanten