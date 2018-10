In 15 Jahren 340 Gottesdienste

Tauberbischofsheim.Im Oktober 2018 ist es tatsächlich so weit: Der etwas andere evangelische Gottesdienst „Fenster zum Himmel“ feiert sein 15-jähriges Bestehen. Seit Herbst 2003 wurden 340 Gottesdienste in Tauberbischofsheim durchgeführt – mit Ausnahme seltener Pausen (etwa in den Sommerferien) findet „Fenster zum Himmel“ immer am 1. und 3. Sonntag des Monats im Evangelischen Gemeindezentrum statt.

Zahlreiche Gastprediger

In dieser Zeit waren die verschiedensten Gastprediger zu Besuch in Tauberbischofsheim, diese kamen zum Teil von weit her, um den „etwas anderen evangelischen Gottesdienst“ mitzugestalten.

Auch die regelmäßigen, treuen Gottesdienstbesucher kommen aus den unterschiedlichsten evangelischen Gemeinden des Main-Tauber-Kreis – von Bad Mergentheim über Külsheim bis Wertheim – und sogar aus dem angrenzenden bayrischen Landkreis Würzburg.

Im Herbst 2003 hätte das sicherlich keiner der Beteiligten für möglich gehalten – denn „Fenster zum Himmel“ war zuerst ein befristetes Projekt – ein Gottesdienst, der für die Dauer von einem Jahr durchgeführt werden sollte.

Die Idee kam von einem kleinen Mitarbeiterteam um Prädikant Olaf Kirschnick, der das Vorhaben am 19. Oktober 2003 mit dem ersten Gottesdienst in die Tat umsetzte. „Fenster zum Himmel“ soll ein Fest des Glaubens und eine „Tankstelle der Hoffnung“ sein. In Musik und Gesang soll Gott verherrlicht, in der Predigt Gottes Wort verkündigt und im Gebet und Jesus Christus persönlich angesprochen werden. Es war nicht immer ganz einfach, denn immerhin lebt „Fenster zum Himmel“ ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich um musikalische Gestaltung und Predigt, Kindergottesdienst und Moderation, Technik und Aufbau, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit kümmern.

Dieses ganz besondere Jubiläum soll am Sonntag, 21. Oktober, gebührend gefeiert werden. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst „Fenster zum Himmel“ im Evangelischen Gemeindezentrum. Dazu sind altbekannte Besucher genauso willkommen, wie neue Gesichter, über die sich die Veranstalter übrigens immer sehr freuen. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von einem „ukrainischen Männerensemble“ und Missionsdirektor Pfarrer Johannes Lange als Gastprediger von „Licht im Osten“ in Korntal. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei Kaffee, Tee und Kuchen zum Austausch. Ein wichtiger Unterstützer war und ist die Evangelischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim, besonders Pfarrer Gerd Stühlinger.

Es ist nicht selbstverständlich, ein neues Gottesdienstangebot vorbehaltlos und tatkräftig zu unterstützen und dies nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung für die Gemeinde zu sehen. Veranstalter der Gottesdienste „Fenster zum Himmel“ ist das evangelische Dekanat Wertheim. Olaf Kirschnick

