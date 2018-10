In der Region gut entwickelt

Tauberbischofsheim.Die dm Drogeriemarkt GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2017/2018 in der Region Odenwald-Tauber gut entwickelt und ihr Betriebsergebnis kontinuierlich verbessert.

„Wir haben uns auf einem hohen Niveau weiterhin positiv entwickelt“, sagte Hauke Flöter, Gebietsverantwortlicher von dm, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. In den insgesamt 13 Filialen in Tauberbischofsheim, Wertheim, Bad Mergentheim, Würzburg (fünf), Ochsenfurt, Rothenburg, Marktheidenfeld, Buchen und Walldürn habe man einen Umsatz von rund 49,4 Millionen Euro erzielt. Ein Plus von gut zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter an den 13 Standorten sei mit 204 konstant.

Ein wichtiger Faktor sei aus Sicht der Verantwortlichen die Zahl der Kundenkontakte (Bezahlvorgänge). Diese entwickele sich im Berichtsgebiet der FN ebenfalls sehr positiv. Trotz der Tatsache, dass die Filiale in Rothenburg wegen des Umzugs in ein anderes Gebäude für einen längeren Zeitraum geschlossen blieb, habe man auch hier gegenüber dem Vorjahr nochmals zugelegt und insgesamt 3,8 Millionen Kundenkontakte registriert. „Unter dem Strich sind wir mit der Situation und den Ergebnissen all unserer Filialen in diesem Bereich sehr zufrieden“, so Föter.

Grundsätzlich sei man immer auf der Suche nach idealen Standorten. Aktuell gebe es jedoch keine konkreten Pläne, das Filialnetz in der Region zu erweitern. Unabhängig davon sei man allerdings stets daran interessiert, die durchschnittliche Filialgröße auf einem hohen Niveau zu halten, was die vor kurzem realisierte Erweiterung in Buchen unterstreiche.

Bundesweit stieg die Zahl der dm-Filialen im letzten Jahr von 1892 auf 1956. Die durchschnittliche Verkaufsfläche wuchs von 610 auf 617 Quadratmeter.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018