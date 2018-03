In neuen Räumen „angekommen“

Anzeige

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des MGV Liederkranz 1844 Tauberbischofsheim standen Ehrungen und Neuwahlen.

Tauberbischofsheim. Nicht nur die aktive Sängerschar des MGV Liederkranz 1844 Tauberbischofsheim mit ihrer Chorleiterin Mechthild Geiger, sondern auch ein stattliches Grüppchen passiver Vereinsmitglieder fand sich im neuen Vereinsheim in der Schmiederstraße 18 ein, um im Rahmen der Mitgliederversammlung ein umfangreiches Programm abzuarbeiten.

Zahlreiche Höhepunkte

Wolfgang Klein, Mitglied des Vorstandsteams, begrüßte alle Teilnehmer und führte durch die Tagesordnung. Dr. Hartmut Kraus, ebenfalls Mitglied im Vorstand und Schriftführer, rief in seinen umfassenden Bericht die Aktivitäten im zurückliegenden Vereinsjahr in Erinnerung, darunter als ein Höhepunkt sicher der „Sommerabend mit Gesang und Musik“, veranstaltet gemeinsam mit den Damen des „Offenen Singtreffs“ und der Stadt und Feuerwehrkapelle um Guastav Endres in der Festhalle. Aber auch die Teilnahme an Lieder-abenden befreundeter Vereine, die Mitgestaltung von Gottesdiensten, das inzwischen schon traditionelle „Klösterlesingen“ zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor Mini-Maxis, das Singen auf der Schlossdiele anlässlich der „Langen Nacht der Kultur“ fanden lobende Erwähnung, ebenso wie der erlebnisreiche Jahresausflug nach Mainz im September.