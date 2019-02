In ständiger Bereitschaft für Patienten

Zwei Nummern, zwei unterschiedliche Dienste: Links der Notruf für den Rettungsdienst bei lebensgefährlichen Erkrankungen. Auf dem Bild ist der stellvertretende Rettungsdienstleiter Siegfried Kuhn vor dem Notarztwagen zu sehen. Rechts der mobile Ärztliche Bereitschaftsdienst mit Einsatzfahrzeug für Erkrankungen, die in den Bereich des Hausarztes fallen. Das Bild zeigt (von links) Dr. Adalbert Weber, Kreisnotdienstbeauftragter, Andrea Bosch, angehende Ärztin in Ausbildung, und Dr. Franz Hoch, Leiter der Notfallpraxis in Bad Mergentheim.

© Renate Henneberger