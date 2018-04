Infoabend am morgigen Mittwoch

Anzeige

In einem zweiten Fachvortrag geht Toralf Bauch von der Wildforschungsstelle Aulendorf auf die Entwicklung der Schwarzwildpopulation sowie auf den jagdlichen Teil des Maßnahmenplans ein. Über die Optimierung der Drückjagden spricht abschließend Kreisjägermeister Hubert Hartnagel von der Kreisjägervereinigung Tauberbischofsheim.

Im Anschluss an die Vorträge besteht ausreichend Gelegenheit, Fragen an die Referenten sowie den stellvertretenden Vorsitzenden des Bauernverbandes Main-Tauber-Kreis, Reinhard Friedrich, zu richten. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen sollte eine Anmeldung per E-Mail an jagdbehoerde@main-tauber-kreis.de oder beim Landratsamt, Telefon 0 93 41 / 82 58 91 oder 82 59 06 erfolgen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.04.2018