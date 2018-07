Informationen für Existenzgründer

Anzeige

Tauberbischofsheim.Eine kostenfreie Informationsveranstaltung für Existenzgründer bietet die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Tauberbischofsheim am Donnerstag, 12. Juli, um 18 Uhr im Pavillon im Gründerzentrum, Am Wört 1, an. Angesprochen sind Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten oder schon länger mit diesem Gedanken spielen. Da ein solches Projekt gut durchdacht und gründlich vorbereitet sein muss, findet hierzu die Informationsveranstaltung statt.

Die Teilnehmer erhalten einen ersten Überblick über die persönlichen Voraussetzungen und die inhaltlichen Anforderungen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Gründerpersönlichkeit und die Geschäftsidee gelegt. Zudem werden die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit näher beleuchtet.

Referentin Ursula Burkert gibt Hilfestellung und Tipps aus der Praxis für einen erfolgreichen Start in die Existenzgründung. Ein weiterer Termin folgt am Donnerstag, 20. September, in Wertheim. lra