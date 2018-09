Informationen und Leckerbissen

Die Genießermesse „Genuss & Gesund“ findet vom 12. bis 14. Oktober in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle statt.

Tauberbischofsheim. Als fester Bestandteil der Martini-Messe findet auch in diesem Jahr wieder die Genießermesse „Genuss & Gesund“ von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Oktober, in der Grünewaldhalle statt. Die Besucher können sich auf kulinarische Leckerbissen und Informationen rund um das Thema Gesundheit freuen.

Geöffnet ist die Messe am Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Offizielle Eröffnung der Martini-Messe sowie der Messe „Genuss & Gesund“ ist am Freitag um 17 Uhr. Mit Musik, Getränken und Häppchen wird in der Grünewaldhalle in das Messewochenende gestartet. Die Messe lädt schon ab 15 Uhr zu einem ersten Rundgang ein, zeitgleich gibt es vom städtischen Jugendhaus eine Bastelaktion. Neben vielen Stammausstellern dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auch wieder auf ausgewählte neue Aussteller freuen, die mit ihren Ständen vertreten sein werden und auch gerne Fragen beantworten. Fest etabliert hat sich die Showküche auf der Bühne.

Das vollständige Programm sowie die Ausstellerliste der Messe „Genuss & Gesund“ stehen im Internet auf www.tauberbischofsheim.de/martinimesse zum Download bereit.

