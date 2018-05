Informationen zum dualen Studium

Anzeige

Tauberbischofsheim.Studium oder Ausbildung? Welche Hochschule und welcher Studiengang? Solche Fragen beschäftigen Oberstufenschüler im letzten Schuljahr.

Eine Informationsveranstaltung über das duale Studium richten deshalb die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach und die Agentur für Arbeit am Donnerstag, 17. Mai, von 17 bis 18 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Pestalozziallee 17 in Tauberbischofsheim ein.

Die Studienberaterin erklärt, wie das duale Studium an der DHBW funktioniert und welche Voraussetzungen Studieninteressierte mitbringen sollten.