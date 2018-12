„Innere Sicherheit zum Spartarif“

Dittwar.Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Main-Tauber der Gewerkschaft der Polizei begrüßte der Vorsitzende Ulrich Hefner viele Mitglieder am inzwischen traditionellen Versammlungsort in Dittwar.

Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder richtete Burkhard von der Groeben das Wort an die Anwesenden. Er dankte für die geleistete Arbeit und brachte zum Ausdruck, dass eine funktionierende Gewerkschaft und die daraus resultierende gewerkschaftliche Arbeit in einer modernen und demokratischen Gesellschaft durchaus als Motor für den Fortschritt und die Weiterentwicklung eines Berufsbildes förderlich sind. Allerdings werden seiner Wahrnehmung nach seitens der bestehenden Berufsverbände in der letzten Zeit eher die leiseren Töne angeschlagen, und das, obwohl derzeit sehr aktuelle und brisante Themen wie die Dienstpostenbewertung sowie die Polizeireform 2020 anstehen.

Kreisgruppen wichtiges Element

Nach den Grußworten richtete mit Jürgen Heinrich der Bezirksgruppenvorsitzende des Bezirks Heilbronn das Wort an die Anwesenden und erläuterte die strukturellen Gegebenheiten innerhalb des satzungsgemäßen Aufbaus der Gewerkschaft der Polizei in Baden- Württemberg, die ihre Organisationsform der Polizeireform 2014 anpasste. Dennoch sieht er die Kreisgruppen nach wie vor als wichtiges Element der Mitgliederbetreuung vor Ort. Auch wenn in anderen Bezirken die Kreisgruppen keine große Rolle mehr spielen, sei vor allem aufgrund der flächenmäßigen Ausdehnung des Polizeipräsidiums Heilbronn sowie der unterschiedlichen Prägung durch ländliche und städtische Bereiche eine funktionierende Vorort-Betreuung unerlässlich.

Personalratsvorsitzender Markus Megerle nahm in seinem Vortrag vor allem die bevorstehende Dienstpostenbewertung unter die Lupe. Er bemängelt, dass sich die derzeitige Vorlage des Innenministeriums in erster Linie an der Ist-Situation orientiere und nicht an einem tatsächlichen Tätigkeitsprofil. So sei es nach bestehender Vorlage möglich, gleiche Tätigkeiten, zum Beispiel Dienstgruppenführer, auch auf lange Sicht unterschiedlich zu bewerten und letztlich auch zu bezahlen. Hier werde vor allem dem durchaus legitimen Grundgedanken „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ widersprochen. Dies könne in einer modernen Gesellschaft kaum im Sinne einer gerechten Bewertung der Aufgabe sein.

Der Kreisgruppenvorsitzende Ulrich Hefner bemängelte nach seinem Rechenschaftsbericht an der Vorlage der Dienstpostenbewertung vor allem die Einschätzung der Wertigkeit des Polizeiberufs innerhalb der öffentlichen Innenverwaltung. Grob ausgedrückt und auf den Punkt gebracht bewerte das Innenministerium bei der derzeitigen Vorlage den Polizeiberuf auf dem Lohnniveau eines Hilfsarbeiters. Und dies, obwohl in jeder Feiertagsrede seitens der Politiker betont werde, wie wertvoll und gut man die Arbeit der Polizei einschätze.

Weiterhin kritisierte Hefner in seiner Rede die große Polizeireform im Lande. Gut funktionierende Strukturen seien zerschlagen worden und seien unwiederbringlich verloren. Die damaligen Ziele, zusammengefasst in markigen Schlagworten wie flachere Hierarchien, weniger Bürokratie, Stärkung der operativen Einheiten, seien glatt verfehlt worden. Im Evaluationsbericht zur Polizeireform wurden die Mitarbeiter abschließend zur Polizeireform befragt. Ihre Einschätzung, inwieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden, sollten sie mit Hilfe von Schulnoten einschätzen. Vor allem in Fragen, die den operativen Arbeitsbereich betreffen, fiel die Bewertung der Kollegen eher negativ aus.

„Reform der Reform“

„Mit diesem Notenschnitt wäre man noch nicht einmal in einer Waldorfschule versetzt worden“, formulierte Hefner salopp. Dennoch werde aus dem Innenministerium nach wie vor die Reform als großer Wurf gefeiert, doch das liege wohl vor allem daran, dass sich die Spitzenämter im Polizeibereich mehr als versechsfachten. „Diese Reform“, so Hefner, „war eine Reform von der Polizeiführung für die Polizeiführung, nicht mehr und nicht weniger.

Und nun droht im Jahr 2020 eine weitere Reform der Reform, doch auch diese wird das eigentliche Problem der Polizei nicht bereinigen; die Personalknappheit vor allem in den operativen Bereichen. Dienststärken von Revieren, einstmals festgelegt, sind mittlerweile weit unterschritten und viele Kollegen versehen ihren täglichen Dienst, gehen danach überdies noch auf Einsätze oder vertreten fehlende Kollegen. Jetzt dürfen sie auch noch für die Weiterbildung oder für das Schießtraining zusätzlich zum Dienst kommen. Kein Wunder, dass viele Beamte angesichts der zusätzlichen Belastungen Überstunden vor sich herschieben“, so Hefner.

Ein weiteres Ärgernis sei, dass die Polizei in Baden Württemberg inzwischen auf den hinteren Rängen im Ländervergleich rangiere. Egal ob beim Thema Arbeitszeit, den Schichtzulagen für Nacht und Wochenendarbeit, der zweigeteilten Laufbahn und damit einer gerechteren Bewertung des Polizeiberufs und in manchen Bereichen sogar den Pensionsgrenzen für Schichtarbeit, Baden Württemberg als eines der reichsten Bundesländer sei in vielen Belangen, zumindest was den Polizeidienst betrifft, ganz unten angekommen. Und dies spiegele sich auch in der Zahl der adäquaten Bewerber und geeigneten Interessenten für den Polizeiberuf wider.

Doch genau in diesen Zeiten müssten sich eigentlich alle Gewerkschaften, die sich um den Polizeiberuf bemühen, im Schulterschluss zusammenfinden, um die tatsächlichen Probleme der Polizei anzusprechen und mit der notwendigen Vehemenz an die richtigen Stellen zu transportieren.

Vom Nachtragshaushalt in Höhe von 2, 4 Milliarden Euro seien genau 24 Millionen, also ein Prozent, für die Polizei vorgesehen. Dies zeige deutlich, an welcher Stelle bei den derzeit verantwortlichen Politikern der Grün-Schwarzen Koalition im Land die innere Sicherheit rangiere.

Hefner abschließend: „Angesichts der stetig zunehmenden Cyberkriminalität, der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität und den gemeinen und hinterhältigen Anschlägen von Extremisten in Deutschland und Europa, kann ich nur sagen, die Bevölkerung im Land und diese Polizei haben Besseres verdient, als man ihnen derzeit im Regierungsviertel von Stuttgart zubilligt“. gdp

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018