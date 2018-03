Insgesamt 107 Maschinen und Systeme verkauft

Anzeige

Tauberbischofsheim.Mit der Kombimesse „Holz-Handwerk/Fensterbau Frontale“ ging in Nürn-berg am letzten Wochenende das weltweit größte Branchenereignis der Holzwirtschaft im Jahr 2018 zu Ende. Die Weinig Gruppe aus Tauberbischofsheim präsentierte sich dabei mit ihren beiden Marken Weinig und Holz-Her auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern. Die Veranstaltung verlief für den Marktführer in der Massivholz- und Holzwerkstoffbearbeitung nach eigenen Angaben äußerst erfolgreich. Insgesamt seien gruppenweit 107 Maschinen und Systeme verkauft worden. Beim Auftragseingang habe man ambitionierte Zielvorgaben erfüllt. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hätten die Kernkompetenzen Profilieren und Fensterproduktion mit Lösungen, die in Tauberbischofsheim entwickelt und produziert werden. „Wir sind sehr zufrieden und sehen unsere Marktstrategie Think Weinig bestätigt“, bilanzierte Vertriebs- und Marketingvorstand Gregor Baumbusch. Als Trümpfe erwiesen sich vor allem die sorgfältig auf den individuellen Kundenbedarf abgestimmte Einzelmaschinenlösung und das Komplettangebot über die gesamte Wertschöpfungskette. Das Weinig Portfolio sei immer auf maximalen Kundennutzen ausgerichtet.

Insgesamt zeigte die Weinig Gruppe 35 Exponate. Im Blickpunkt standen die Themen Digitalisierung und vernetzte Fertigung. Weinig hatte dazu zwei Schwerpunkt-Stationen eingerichtet, an denen moderierte Präsentationen stattfanden. Eine der beiden stets gut frequentierten Vorführungen informierte die Kunden über den Standard W4.0 digital, in den immer mehr Weinig-Produkte eingebunden werden können. Häufig umlagert war die Teststation der Weinig App Suite, dem „digitalen Fenster zum Maschinenpark“. „Weinig bewies an dieser Stelle eindrucksvoll, wie effizient die Synergie mit der Siemens Cloud-Lösung MindSphere bereits ist“, hieß es.

Ganzheitliche Fertigung

In der „Virtual Reality Corner“ hatten Standbesucher Gelegenheit, sich mit 3D-Brille in das Innenleben einer Hochleistungsanlage für die Fensterfertigung zu begeben. Spitzentechnologie, ganzheitliche Fertigung im Rahmen des Weinig Solid Work Flow und der zukunftswei-sende Standard Weinig W 4.0 digital verschmolzen hier zu einem spektakulären Erlebnis.