Insgesamt 900 Hainbuchen und Eichen gepflanzt

Tauberbischofsheim.Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim, einschließlich Bürgermeister Wolfgang Vockel, kamen zu einer freiwilligen Pflanz- und Aufforstungsaktion auf dem Tauberbischofsheimer Laurentiusberg zusammen. Nach einer Einweisung durch Revierleiter Jochen Hellmuth und seiner Chefin Dagmar Wulfes vom Forstamt des Main-Tauber-Kreises, pflanzten alle gemeinsam im städtischen Wald, Gewann Moosig, Hainbuchen und Eichen, insgesamt rund 900 Stück auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern.

Jede Kleingruppe nahm sich eine Reihe vor, in der jeweils nach einem Meter ein Baum gesetzt wurde, 725 Eichen und 175 Hainbuchen waren es insgesamt. Hainbuchen sind Bäume zweiter Ordnung und dienen der Schaftpflege (Beschattung der Stämme) der Eichen. Sie werden nicht so hoch wie die Rotbuchen und ergänzen sich so mit den Eichen als Hauptbaumart.

Die Anpflanzung war nötig, da der Vorbestand, rund 15-jährige Eschen, durch das Eschen-Triebsterben abgestorben waren. Ursächlich dafür ist ein Pilz, das sogenannte Eschenstängelbecherchen. Die Sporen infizieren die grünen Blätter und die Pilze verstopfen die Leitungsbahnen der Zweige.