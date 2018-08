Intensiv-Woche mit 48 Teilnehmern

Anzeige

In den umfangreichen Unterrichtsplan eingebettet waren mehrere Tagzeitenliturgien, sowohl in freier wie in traditioneller Form (Laudes, Sext, Vesper, Komplet). Ein besonderer Höhepunkt war wieder das Nachtkonzert der Dozenten mitten in der Woche, das dieses Mal in der Kirche Hl. Kreuz in Gerlachsheim stattfand.

An der historischen Seuffert-Orgel, die durch die Orgelbaufirma Vleugels vor vielen Jahren ein zusätzliches Manual erhalten hatte, spielten die Bezirkskantoren Werke romantischer Komponisten des 19. Jahrhunderts und erhielten begeisterten Beifall.

Mit dem Abschlussgottesdienst in der Stadtkirche St. Martin am Ende der Woche, der von Pfarrer Dietmar Mathe zelebriert wurde, brachten alle Chorgruppen das Erarbeitete in die Liturgiegestaltung ein. Anschließend – nach dem gemeinsamen Essen – wurde der Abschlussabend lustig, fröhlich und kreativ von den Teilnehmern gestaltet und zeigte die ganze musikalische, sprachliche und humoristische Bandbreite so manch jungen Talentes.

