Interimslösung für zusätzliche Krippengruppe

Tauberbischofsheim.Auf dem Gelände des evangelischen Kindergartens in der Würzburger Straße will die Stadt vorübergehend Container aufstellen, um dort eine zusätzliche Krippengruppe unterzubringen. Davon wurde der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstag in Kenntnis gesetzt. Mit der Interimslösung will man etwa ein Jahr überbrücken, bis die Errichtung eines Erweiterungsbaus, in dem dann eine Ganztagsgruppe sowie eine altersgemischte Gruppe mit jeweils einem Schlafraum, Sanitärräumen, einer Verteilerküche und ein Besprechungsraum Platz finden (die FN berichteten), fertiggestellt ist. Aufgrund der Anmeldezahlen ist die zusätzliche Gruppe bereits in diesem Jahr notwendig. Im Zuge der Neubaumaßnahme sind auch umfangreiche Arbeiten im Bestand vorgesehen.

Des Weiteren wurde der Ausschuss über die fortgeschrittenen Planungen zum Neubau einer Lager- und Produktionshalle der Vereinigten Spezialmöbelfabriken (VS) im Bereich „Schneekasten“ in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Betriebsgelände informiert. Geplant ist eine Neubebauung (Werk 7) mit einer Gesamtfläche von rund 25 000 Quadratmetern.

Die aktuelle Planung einer Produktionshalle mit einer Fläche von rund 8800 Quadratmetern stellt dabei den ersten Bauabschnitt dar. Derzeit werden die Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange geprüft und bei Bedarf in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet. Bürgermeister Wolfgang Vockel sagte: „Wir halten das für einen ganz wichtigen Bebauungsplan an dieser Stelle, weil er für das Unternehmen von besonderer Bedeutung ist.“ Es gehe nun darum, zügig Planreife zu erreichen. Gerhard Baumann (CDU) stellte klar: „Diese Maßnahme ist zu begrüßen, denn sie bedeutet eine Arbeitsplatzsicherung und eine Stärkung des Industriestandorts. Für unsere Stadt ist das ein Stück Zukunft.“

Ebenfalls in der Sitzung des Technischen Ausschusses wurden weitere Gewerke zum Neubau einer Mensa und des Ganztagsbereichs sowie eines Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums am Schulzentrum am Wört vergeben. Den Zuschlag für Erdarbeiten zum Preis von rund 90 500 Euro sowie für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten (rund 72 800 Euro) erhielt jeweils die Firma Brandel-Bau GmbH (Tauberbischofsheim).

Zur Gestaltung der Marktplatzmitte kauft die Stadt vier „Enzis“ der Modellreihe Viena zum Preis von rund 6500 Euro. Dabei handelt es sich um moderne Sitz- und Liege-Elemente, die flexibel aufgestellt werden können. Der Ausschuss gab bei einer Gegenstimme grünes Licht.

