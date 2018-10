Investor plant Photovoltaik-Freiflächenanlage

Tauberbischofsheim.Auf landwirtschaftlichen Flächen neben der Autobahn A 81 ist in Dittwar die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geplant.

Der Investor will die Anlage auf einer Fläche von 2,4 Hektar errichten und den aus Solarenergie erzeugten Strom in das Netz der EnBW einspeisen. Der Gemeinderat gab für den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Dittwar – westlich A 81“ in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht. Nächster Schritt ist nun die öffentliche Auslegung des Entwurfs.

Abwägung notwendig

Bauamtsleiter Rainer Ruppert erläuterte den Räten das Vorhaben und betonte, dass man bei diesem Projekt abwägen müsse, welchen Belangen in diesem Fall Vorrang zu geben sei: denen des Klimaschutzes oder dem Schutz landwirtschaftlicher Flächen.

Dieses Spannungsfeld sei der Stadt bewusst. In diesem Fall empfehle man jedoch, das Pendel für den Klimaschutz ausschlagen zu lassen. Als Gründe für diese Empfehlung nannte Ruppert, dass im Bereich des Autobahnabschnitts bereits drei Photovoltaikanlagen auf den Gemarkungen Dittwar, Oberlauda und Heckfeld realisiert wurden und es im Interesse der Stadt liege, entlang der Autobahn eine Konzentrationsfläche für solche Anlagen zu entwickeln, um einer Zersiedelung der Landschaft an anderer Stelle entgegenzuwirken.

Auf 25 Jahre begrenzt

Darüber hinaus stünden im Stadtgebiet keine Flächen zur Verfügung, die sich besser eignen würden. Zudem könne die Fläche nach dem Rückbau der Anlage – die Nutzungsdauer ist auf 25 Jahre begrenzt – wieder landwirtschaftlich verwendet werden.

Die überbaute Fläche des Solarparks soll im Endausbau 4044 Solarmodule auf einer Fläche von 6754 Quadratmetern umfassen. Die mögliche Leistung der Photovoltaik-Freiflächenanlage beträgt nach aktuellem Planungsstand 1,1 Megawatt. gf

