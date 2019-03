Iris Götzelmann holt sich den zweiten Braunen Gürtel

Tauberbischofsheim.Elf Karatekämpfer vom TV Wertheim und TSV Tauberbischofsheim legten beim Prüfungsseminar in der Kreisstadt ihre Gürtelprüfung ab. Längere Anreisen hatten die Teilnehmer aus Siegen und München, die neben den strengen Prüfungen vor allem zum Unterricht des Taubertäler Karatemeisters Schlatt kamen.

Nach zwei ansprechenden Trainingseinheiten, in denen das technische, koordinative und kräftemäßige Niveau angehoben wurde, wurde direkt examiniert. Iris Götzelmann stand da als Frau des Cheftrainers unter ganz besonderem Stress. Bei ihr stand der zweite Braune Gürtel, der 2. Kyu, an. Aber nach einer toll bestandenen Prüfung hat sie jetzt ein ganzes Jahr Ruhe, bevor der dritte Braungurt, die letzte Gürtelstufe vor dem Schwarzen Gürtel, angegangen wird. Moritz Mühlbauer, Finn Pfreundschuh und Lena Roos sind nach diesem Prüfungstag Braungurte und nach ganz starken Leistungen endgültig in der Oberstufe angekommen.

Darauf wurden sie in speziellen Trainingseinheiten vorbereitet. Der „Welpenschutz“ ist damit aber weg und jetzt müssen sie sich, wie ihre Vorgängerin Sara Wolf, in nach oben offenen Grenzen mit den erfahrenen „Haudegen“ aus den Schwarzgurtklassen messen. Marcel Maag erkämpfte sich seinen Blauen Gürtel mit erwartungsgemäß sauberen und starken Techniken. Hier zeigte sich seine Beständigkeit im Training. Ardit Ljajcaj holte sich nach einer starken Prüfung seinen ersten dunklen Gurt in Grün und ist damit in der Mittelstufe angekommen.

Nicht minder waren die Leistungen von Mareike Lauer, die sich die gelbe Farbe erstritt, sowie den beiden Teilnehmern aus der Wertheimer Kindergruppe: Leonie Reimche und Paul Stumpf. Groß war die Aufregung bei Hartmut Roth, der seine erste Karateprüfung überhaupt bestehen musste, was ihm aber sehr gut gelang.

Alle Absolventen mussten in ihren Leistungsstufen in den drei Prüfungsgebieten außerordentliche Leistungen zeigen. Jetzt gilt es, ihre errungenen Standards zu festigen.

